'Aile' bu hafta da AB grubunda en çok izlenen dizi

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SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’ bu hafta da AB grubunda liderliğini koruyarak en çok izlenen dizi olmayı başardı. Heyecanın bir an olsun düşmediği bölümde Aslan ve Devin, Ergun’un ölümüne sebep olan kişinin peşine düştü. Çarpıcı gelişmelerin ardı ardına yaşandığı bölüm seyirciyi ekran başına topladı.

‘Aile’nin 24. bölümü; ABC1 20+’da 4.52 izlenme oranı 10.99 izlenme payı, AB’de 3.85 izlenme oranı 10.90 izlenme payı, Total’de 3.26 izlenme oranı 8.30 izlenme payı elde etti. Beğeni dolu yorumlar alan bölüm, #Aile etiketi yaklaşık 4 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

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YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslan, Devin ve Hülya arasındaki her şey tam yoluna giriyorken Ergun’un ani ölümü ailedeki tüm huzuru dağıttı. Özellikle kaza öncesi onunla son kez konuşamayan Devin, babasının ölümüyle alakalı kendini suçladı. Devin babasının yasını tutarken, en büyük desteği Aslan’dan gördü. Ancak Ergun’un ölümünde cinayet şüphesi olduğunun ortaya çıkmasıyla Aslan ve Devin için yeni bir mücadele başladı. Aslan’ın araştırmaları Ergun’un ölümüne sebep olabilecek iki kişiyi işaret ediyordu: Hülya ve Ergun’un eski ortağı Sermet. Polisin cinayet şüphesi üzerine Aslan ve Devin olayın peşine düşerken, şüphelilerden birisinin Hülya olması ve kaza öncesi Ergun’u Hülya’nın tehdit ettiğinin öğrenilmesi Aslan’ın dünyasını başına yıktı. Aslan, diğer şüpheli Sermet’in peşine düşerken, Hülya’dan şüphelenen Nedret de olayı araştırmaya başladı. Bedri, annesinin geçmişine dair sırrı çözmek için Adana’ya gitti. Nedret’in odasında kilitli bir kutu içerisinde İlyas’la yazışmalarını bulan Bedri, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kanıtlar bulundukça Aslan’ın Hülya’ya karşı şüpheleri arttı ancak finalde olay görünenden çok farklı çıktı. Aslan, Ergun’un ölümünün arkasında Hülya’nın olduğundan emin olmuşken, asıl suçlu Ergun’un eski ortağı Sermet çıktı. Sermet, polisler tarafından tutuklanırken; Aslan, Devin ve Hülya mutlu bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

Aslan, Devin ve Hülya’nın mutlu akşam yemeği;

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‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de!