Aile Arasında filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin çekimleri İstanbul ve Adana'da gerçekleştirildi. Aile Arasında genel olarak eleştirmenlerden olumlu tepkiler aldı. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Aile Arasında filminin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, "Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman çekildi?" İşte detaylar...