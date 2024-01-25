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        Haberler Dünya Avrupa AİHM'den sığınmacı haklarını ihlal eden Yunanistan'a ceza

        AİHM'den sığınmacı haklarını ihlal eden Yunanistan'a ceza

        Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sığınma talebinde bulunan refakatsiz bir çocuk Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı muamele gördüğü gerekçesiyle Yunanistan'ın 8 bin avro ödemesine hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 06:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 06:40
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        AİHM'den Yunanistan'a 'sığınmacı' cezası
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        Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağına ilişkin 3. maddesini ihlal ettiğine karar veren AİHM, 16 yaşındaki başvuru sahibi O.R'ye 8 bin avro maddi tazminat ödenmesini karara bağladı.

        AA'nın haberine göre; Afganistan vatandaşı refakatsiz O.R, sığınma talebinde bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2018'de 6 ay boyunca güvenlik, barınma, hijyen, yiyecek ve bakıma erişim imkanından mahrum kalmıştı.

        AİHM, 17 Ocak'ta da, 2014'te Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Keçi Adası (Pserimos) açıklarında Suriyeli düzensiz göçmenlere ateş açtığı gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etmişti.

        Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesinin ihlal edildiğine karar veren AİHM, Yunanistan'ın, başvuru sahiplerine 80 bin avro maddi tazminat ödemesine hükmetmişti.

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        #haberler
        #yunanistan
        #AİHM
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