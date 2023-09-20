Ahududu Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

Ahududu Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

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Ahududu, lezzetli ve besleyici bir meyvedir ve birçok farklı iklimde yetiştirilebilir. Eğer doğru koşullar sağlanırsa, ahududu yetiştiriciliği oldukça karlı bir iş kolu olabilir. Ancak başarılı bir üretim için bazı temel noktaları göz önünde bulundurmak gerekir. Bu rehber, ahududu yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağına, karlılığına ve devlet desteklerine dair bilgiler içermektedir.

Ahududu Bitkisi Genel Özellikleri

Ahududu ya da frambuaz gülgiller ailesinden kırmızı renkli meyveler veren çalı formunda bir ağaçtır. Genellikle ılıman iklimleri sever ve asidik topraklarda iyi büyür. Meyveleri genellikle yazın sonlarına doğru olgunlaşır. Ahududu bitkisi, dikensiz ve dikenli türleri olmak üzere farklı çeşitlere sahiptir.

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Ahududu Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Ahududu yetiştiriciliği, birçok faktöre bağlı olarak farklı sonuçlar verebilir, ancak temel prensipler genellikle aynıdır. Aşağıda ahududu yetiştiriciliği püf noktaları hakkında temel prensiplere ulaşacaksınız:

Toprak Hazırlığı:

Öncelikle bir toprak testi yaparak toprağınızın pH ve besin seviyelerini kontrol etmelisiniz. Ahududu bitkileri, genellikle pH 6.0-6.5 aralığındaki asidik toprakları tercih eder.

Eğer toprak testi uygun değilse, organik madde veya kireç gibi toprak iyileştiriciler kullanabilirsiniz.

Fidan Seçimi:

Yüksek kaliteli, hastalıksız fidanlar seçmeye özen gösterin. Ayrıca, ikliminize uygun çeşitleri tercih edin.

Dikim:

Ahududu fidanları, ilkbaharın sonlarında ya da sonbaharın başlarında dikilmelidir.

Fidanlar arasında yaklaşık 60-100 cm, sıralar arasında ise en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır.

Sulama:

Ahududu bitkileri, özellikle meyve oluşumu sırasında düzenli sulamaya ihtiyaç duyar. Ancak, köklerin çürümemesi için toprağın iyi drenajlı olması gerekmektedir.

Gübreleme:

Ahududu bitkileri, azot, fosfor ve potasyum gibi besinlere ihtiyaç duyar. İhtiyaca göre yavaş salınımlı gübreler veya organik gübreler kullanılabilir.

Budama ve Bağlama

Ahududu bitkileri, verimliliği artırmak için düzenli olarak budanmalıdır.

Ayrıca, dalların aşağıya sarkmaması için bağlama veya destekleme yapılmalıdır.

Hastalık ve Zararlı Kontrolü

Fungisit ve insektisitler, özellikle organik olanlar, zararlılar ve hastalıklar için kullanılabilir.

Hasat

Meyveler, tamamen olgunlaştığında elle ya da özel araçlarla toplanabilir.

Olgunlaşmış ahududular kolayca kopar ve parlak bir renge sahiptir.

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Ahududu Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

Ahududu yetiştiriciliği doğru şartlar sağlandığında karlı bir iş olabilir. Pazar talebi ve ürün kalitesi, gelir üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ahududu raf ömrü kısa bir ürün olduğu için pazarın bulunması önceliklidir.

Ahududu Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?

Ahududu yetiştiriciliği devlet desteği kapsamındaki ürünlerden biridir. Meyve bahçesi kurulumu ve sertifikalı fidan üretim desteği bunlardan bazılarıdır. Meyve bahçesi desteği şartı almak için ise aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

Yarı bodur ve bodur olmamak şartı ile en az 10 dekarlık alanda minimum 250 adet sertifikalı fidan projesi

4 dekar alanda minimum 800 adet sertifikalı bodur fidan

En az 6 dekarlık alanda minimum 500 adet yarı bodur sertifikalı fidan

Minimum 10 dekarlık alanda bodur ve yarı bodur olmamak kaydı ile en az 250 adet sertifikalı fidan projesi.

Ahududu Yetiştirme Koşulları Neler?

Ahududu yetiştiriciliği, belirli koşullar ve dikkat edilmesi gereken püf noktalarıyla daha başarılı hale getirilebilir. İşte ahududu yetiştiriciliği koşulları hakkında bilgiler:

Ahududular, 6.0-6.5 pH aralığına sahip asidik toprakları tercih eder.

Yüksek drenaj kapasitesine sahip topraklar tercih edilmelidir, zira kök çürüklüğü ahudududa sıkça görülen bir problemdir.

Toprağın yüksek organik madde içeriği olması, su tutma kapasitesini artırır ve bitki besinlerinin daha iyi emilimini sağlar.

Ahududu bitkisi, ılıman iklim koşullarını tercih eder ancak belirli çeşitler daha soğuk ya da daha sıcak iklimlere dayanıklıdır.

Deniz seviyesinden yüksek bölgeler, özellikle meyve kalitesi için genellikle daha iyidir.

Ahududular, en az 6-8 saat güneş ışığına ihtiyaç duyar.

Özellikle meyve oluşumu döneminde düzenli sulama önemlidir.

Aşırı nem, mantar hastalıklarına yol açabileceği için nemin kontrol altında tutulması gerekir.

Ahududular, yüksek azot ihtiyacına sahiptir. Baharın ilk aylarında azotlu gübre kullanılabilir.

Organik madde katkısı olarak kompost kullanımı, toprağı zenginleştirir.

Yıllık sürgünleri olan ahududu çeşitleri, hasattan sonra yaklaşık 20 cm yüksekliğinde budanmalıdır.

Bitkilerin yüksekliği ve meyve ağırlığı nedeniyle desteklemeye ihtiyacı olabilir.

Yaprak hastalıklarını önlemek için fungisit uygulamaları yapılabilir. Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle yapılabilir.

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