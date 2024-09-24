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        Haberler Magazin Ahu Tuğba'nın cenazesi geliyor - Magazin haberleri

        Ahu Tuğba'nın cenazesi geliyor

        1 Eylül'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli engeller ortadan kalktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 22:42 Güncelleme: 24.09.2024 - 22:49
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        Ahu Tuğba'nın cenazesi geliyor
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        Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, KOAH nedeniyle uzun süredir ABD polisi kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı ABD'nin Miami kentinde hayatını kaybetti.

        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
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        Anjelik Calvin, 1 Eylül'de kaybettiği annesinin cenazesinin Türkiye'de defnedilmesini istedi. Ne var ki bir yandan prosedürler, diğer yandan Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenileme işlemleri nedeniyle Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye gelişi bir hayli gecikti.

        Gerek nakil için prosedürlerin tamamlanması gerekse Anjelik Calvin'in pasaportunun yenilenmesi sonucu Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesinin önünde engel kalmadı. Cenaze, cuma veya cumartesi günü İstanbul'da olacak. Defin günü henüz belli değil ama Anjelik'in isteği üzerine cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınacak.

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        #Ahu Tuğba
        #Ahu Tuğba cenaze

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