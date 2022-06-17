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Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege Sungur mezun oldu - Magazin haberleri

Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu mezun oldu

Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege, liseyi bitirdi. Çocuklarının mezuniyet törenine katılan ünlü çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı

17.06.2022 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2002 yılında nikah masasına oturan Ahu-Suat Sungur çifti, büyük bir gurur yaşadı. Ünlü çiftin, 17 yaşındaki oğlu Ege, liseyi bitirdi.

  • Ahu Sungur, eşiyle birlikte Ege'nin mezuniyet törenine katıldı. O anları da sosyal medya hesabından yayınlayan Sungur, gönderisine duygusal bir not düştü.

  • 41 yaşındaki oyuncu, "Ailem… Yuvam… Sevgim… Emeğim… Aşkım… Ömrüm… Hayatım… Dünya bir yana ikisi bir yana…" ifadelerini kullandı.

  • İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

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