Ahsen Eroğlu'na İtalya'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü

Dünya prömiyerini yaptığı 27. Tallinn Black Nights Film Festivali’nden NETPAC Ödülü’yle dönen, Ozan Yoleri’nin yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Başlangıçlar’ 13 Aralık’ta Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Festival yolculuğuna hız kesmeden devam eden filmin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, İtalya’da gerçekleşen 14. Asti Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

REKLAM advertisement1 Ahsen Eroğlu'nun yanı sıra Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel’in de rol aldığı ‘Başlangıçlar’, ayrıca İtalyan Sinema Dergisi Fabrique Du Cinéma’da ‘Yılın En İyi Yabancı Film’ adayları arasında gösterildi. Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri’nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne’nin hikayesi anlatılıyor.

Vigo Film ve Monday Films’in yapımcılığını üstlendiği ‘Başlangıçlar’ Türkiye prömiyerini 43. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirmiş ve festivalden Seyfi Teoman Mansiyon Ödülü’yle dönmüştü. Alara Hamamcıoğlu Bayraktar ve Ilgım Coşar’ın yapımcılığını gerçekleştirdiği filmin çekimleri İstanbul, İzmir ve Paris’te yapıldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan film TRT 12 Punto’da ön alım ödülünü kazandı.