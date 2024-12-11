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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Ahsen Eroğlu'na İtalya'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü

        Ahsen Eroğlu'na İtalya'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü

        Ahsen Eroğlu, Ozan Yoleri'nin yönetmenliğini üstlendiği 'Başlangıçlar' filmindeki rolüyle İtalya'da gerçekleşen 14. Asti Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. 'Başlangıçlar' 13 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:02
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        Ahsen Eroğlu'na İtalya'dan ödül
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        Dünya prömiyerini yaptığı 27. Tallinn Black Nights Film Festivali’nden NETPAC Ödülü’yle dönen, Ozan Yoleri’nin yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Başlangıçlar’ 13 Aralık’ta Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Festival yolculuğuna hız kesmeden devam eden filmin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, İtalya’da gerçekleşen 14. Asti Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

        Ahsen Eroğlu'nun yanı sıra Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel’in de rol aldığı ‘Başlangıçlar’, ayrıca İtalyan Sinema Dergisi Fabrique Du Cinéma’da ‘Yılın En İyi Yabancı Film’ adayları arasında gösterildi. Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri’nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne’nin hikayesi anlatılıyor.

        Vigo Film ve Monday Films’in yapımcılığını üstlendiği ‘Başlangıçlar’ Türkiye prömiyerini 43. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirmiş ve festivalden Seyfi Teoman Mansiyon Ödülü’yle dönmüştü. Alara Hamamcıoğlu Bayraktar ve Ilgım Coşar’ın yapımcılığını gerçekleştirdiği filmin çekimleri İstanbul, İzmir ve Paris’te yapıldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan film TRT 12 Punto’da ön alım ödülünü kazandı.

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        #Asti Uluslararası Film Festivali
        #ahsen eroğlu
        #Başlangıçla
        #Ozan Yoleri
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