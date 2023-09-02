Bahattin Okurkan da bu tip araçlara meraklı olduğunu belirterek, "Klasik arabalara merakım var. Böyle bir şey de ortaya çıkınca mutlu oldum. Sanatı çok seviyorum. Bizim tek gayemiz gençlere bir şeyler öğretmek. Milli serveti ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu araçta 3-4 çeşit ağaç var. Yüzde 60'ı ceviz ağacı, araç sağlam olsun diye ceviz ağacı kullandık. Bazı yerlerinde ise ladin ağacı kullandık" ifadelerini kullandı.