DHA

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Hayatını kaybeden eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yengesi Şemsa Türk’ün Kızıltepe'deki taziyesinden dönen Şirvan Türk’ün kullandığı 63 K 4674 plakalı otomobil, Dağyanı mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen TIR’a çarptı. Kazada otomobilin içindeki 4 kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan Yelda Türk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.