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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ahmet Selim Kul yazdı: Pozitif - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Pozitif

        Türkiye, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, zaferi değerlendirdi

        Giriş: 18.06.2024 - 23:23 Güncelleme: 18.06.2024 - 23:23
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        Pozitif
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        Öncelikle gurbetçilerimize defalarca teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de milli takım etrafında dönen hiçbir negatifliği satın almadan pozitif duygular, pozitif görüntüler ve pozitif hareketlerle bizi maça taşıdılar. Takıma destek vermekten başka bir odakları yoktu ve ülkemizi Avrupa’nın göbeğinde çok güzel temsil ettiler. Öncelikle aman bu tabloya nazar değmesin diyelim.

        Maça gelecek olursak futbolda VARın acı yan etkilerinden biriyle maçtan önce beklediğim gibi kolay olacak işimizi zora soktuk. 2-0’dan döndükten hemen sonra yediğimiz kolay golle Arda’nın muhteşem füzesi arasında tedirginlik yaşadık. Kolay kazanabileceğimiz bir maçta böyle bir git gel yaşamaya da pozitif bakacak olursak sonraki maçlarda kırılma anlarımızda bize fayda getirebilir.

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        Bunun dışında Gürcistan’ı bir türlü savunmayı başaramadık. Ne zaman hücum fırsatı bulsalar -Çoğu kontrataktı elbette- birebirlerde ve kendi aralarında yaptıkları ikiye birlerle kalemize tehlikeli bir şekilde inmeyi başardılar. Turnuvada bizi normalde fazla mutlu edecek yerlere ulaşmak istiyorsak savunma anlamında turnuva içi ciddi gelişim göstermek zorundayız.

        Turnuvanın klasiği oldu. Favori olmayan takımlar mutlaka son dakikalarda mutlaka favorilere karşı büyük şanslar kaçırıyorlar. Biz biraz bu işi abarttık, üst üste şansın yardımıyla 3 puana ulaşırken Kerem’in boş kaleye attığı gol derin nefes aldırdı. Bu keyifli son hafta bize ummadığımız avantaj sağlayabilir. Pozitif açılardan bakmaya devam...

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