Ahmet Selim Kul yazdı: Futbol yok, güvenlik yok!

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Rezillik, utanmazlık, yaşanan rezaleti tanımlayabilecek kelimelerim yok benim. Bağıra bağıra gelen bu rezalet sonucunda Fenerbahçe futbolcuları sahada saldırıya uğradı. Futbol konuşmayacağız. Haftalar önce yumruk yiyen hakem birçok kez tatil etmesi gereken maçı Fenerbahçeli savunma oyuncusunun elinde meşale varken verdiği faulle dengeye getirse de futbol bu kadar adaletsizliğe daha fazla dayanamadı ve Fenerbahçe maçı kazandı ve tarihi rezaleti yaşadık.

Sahaya yüzlerce taraftar atlarken polis neredeydi? Bir futbolcu ağır yaralansaydı ne olacaktı? Dünyanın en önemli kalecilerinden birinin yediği yumruğun hesabını kim verecek? Hala çıkıp Fenerbahçe’nin futbolcularını tıpkı Trabzonsporlu futbolcuların ilk maçta yaptığı gibi sevinmesi üzerinden hedef gösterenlere futbolla tasalanan yetkililerimiz nasıl yaklaşacak? Futbol yok, güvenlik yok. Bu gece söyleyecek başka bir şey de yok.

Tek bir güzel şey. Başlarına yabancı maddeler yağmasına rağmen, futbol dışı taktikle savunma oyuncusunun elinde meşale varken verilen faulden gol yemelerine rağmen çelikten bir sinire sahip olup şu ortamda maç kazanan ve bu ülkeyi Avrupa’da gururla temsil etmelerine rağmen futbol dışı bir sürü saldırıya maruz kalan Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcularını ayakta alkışlıyorum.