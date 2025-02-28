Ahmet Selim Kul: Gerilim duracaksa bu cezalara saygı duymak gerek

Süper Lig'de merakla beklenen dev derbiyi geride bıraktık. Günler öncesinde artmaya başlayan tansiyon, yabancı hakem kararıyla tavan yapsa da sahada bu gerilimi görmedik. Bu noktada da maçın hakemi Slvako Vincic'in kusursuz yönetiminin hakkını vermek gerek. Sloven hakem, ilk düdükten son saniyeye kadar, otoritesini sahaya yansıttı. Saha içinde sağladığı bu otorite, tribünlerin de sakin kalmasının en önemli unsuru oldu. Yarım asır sonra Türk futboluna geri dönen yabancı hakeme yönelik eleştirilerin geldiği yönlere bakınca da verilen bu kararın ne kadar doğru olduğunu anlamak zor değil. Yeniden inşası zorunlu olan Türk hakemliği için yabancı hakem uygulaması önemli bir eşik olacak.

Ve gelelim derbinin sonrasında yaşananlara... Saha içinde sakin geçen derbinin ardından karşılıklı yapılan açıklamalarla tansiyon tekrar yükselmişti. Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun sezon başından bu yana süre gelen atışmaları daha da gergin bir boyut kazandı. Öncelikle Jose Mourinho'nun kullandığı ifadelerin hoş olmadığını bir kez daha vurgulamak gerek. Ancak ırkçılık suçlamaları da aynı şekilde ağırdı. PFDK da iki hoca başta olmak üzere dev derbinin faturasını açıkladı. Okan Buruk'a 1 maç, Mourinho'ya ise 4 maç men cezası verildi. Bunun yanı sıra iki isme de 1.5 milyon TL'yi bulan para cezası kesildi. Cezalar fazla bulunsa da Türk futbolunda suların artık durulması adına TFF'nin verdiği karara da saygı duymak gerek. Tabii bu cezaların bundan sonra herkese aynı şekilde uygulanması koşuluyla.

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