Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

        Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

        İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in aylık tutukluluk incelemesinde, mevcut halinin devamına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özer'in tutukluluk haline devam kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince gerçekleştirilen aylık tutukluluk incelemesine şüpheli Özer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Özer, savunmasında, Diyarbakır yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda ele geçirilen delillerde adının geçmesiyle ilgili olarak, hayatı boyunca demokratik özerklikle ilgili çalışması olmadığını, bu yönde düşünmediğini iddia etti.

        Telefon konuşmalarına ilişkin tapelerin sıradan taziye görüşmesi olduğunu savunan Özer, "İddia edilen tek bir cümleye bağlamından kopuk bir anlam yüklenerek bana terör örgütü üyeliği isnat edilmesi kabul edilemez. Sadece annelik sıfatına atıf yapan, nezaketen jenerik cümlelerle sarf edilmiş sözlerdir." dedi.

        Hakimlik kararında, Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan deliller ve yapılan soruşturma işlemlerinde tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte, lehine yeni bir gelişme olmadığını belirtti.

        Özer'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut deliller bulunduğunu, henüz tüm delillerin toplanmadığını ve tutuklamayı gerektiren nedenlerin ortadan kalkmadığını belirten hakimlik, Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ahmet Özer
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Habertürk Anasayfa