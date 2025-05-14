CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gözaltına alındıktan sonra 30 Ekim’de tutuklanmıştı. Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Özer hakkında “silahlı terör örgütüne yardım” suçundan dava açılmıştı.

Özer avukatları aracılığıyla İdare Mahkemesi’ne başvurmuş “Kayyum işlemi ve görevden uzaklaştırma kararının iptali”ni talep etmişti.

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Bugün 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, davacı Ahmet Özer ve avukatları ile davalı İçişleri Bakanlığı avukatları ve İstanbul Valiliği’nin avukatı hazır bulundu. Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ve çok sayıda partili de izledi.

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“1,5 MİLYONLUK ESENYURT HALKI İÇİN BURADAYIM”

Hakim karşısında savunma yapan Özer şunları söyledi: “Ben bugün sadece kendi adıma burada bulunmuyorum. Ben 1,5 milyonluk Esenyurt halkının hakkı ve hukuku için buradayım. Ben bugün sadece kendi adıma burada bulunmuyorum. Bana oy vermiş olan 228 bin kişi için, onların seçme ve seçilme hakkı için buradayım. 227 bin 608 seçmenin sesi, sözü ve selamıyla girdim. Bu rakam bir sayı değildir; bu rakam bir halktır. Bu rakam iradedir, egemenliktir, anayasal bir karardır. Temsil ettiğim irade, yalnızca bir siyasi partinin değil, yıllardır ötelenmişlerin, duyulmayanların, hor görülenlerin iradesidir. Bugün burada yalnızca bireysel bir hak ihlali değil, toplumsal bir gasp, anayasal düzenin sarsılması, halkın geleceğine duyduğu inancın kırılması söz konusudur. Çünkü mesele yalnızca bir koltuk değil; o koltuğun sahibinin halkın iradesiyle belirlenmiş olmasıdır. Ve o irade, bir idari işlemle, bir soruşturma dosyasının varlığı öne sürülerek gasp edilmiştir.”

“VERİLECEK KARAR İDARE HUKUKU AÇISINDAN MİLAT OLACAKTIR” “Ben bugün Anayasa'mızın ihlal edilen 2. , 5. ve 127. maddelerinin ihyası için buradayım. Ben, bugün keyfi bir biçimde yasaları iktidarda olduğu için istediği şekilde yorumlayıp istediği şekilde uygulayabileceğini sananların yanlışlarını düzeltmek için buradayım. Ben bugün kayyum atanan 156 belediye için buradayım. Şişli ve Ovacık için buradayım. Dolayısıyla sizin bugün burada vereceğiniz karar, Türk İdare Hukuku açısından bir milat olacaktır. Sonuç olarak Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip Esenyurt Belediyesi seçmenlerinin haklarına sahip çıkabilmek için burada bulunuyorum. Bu davada vereceğiniz karar, sayısı milyona yaklaşan yurttaşın hakkının yenip yenmeyeceğine ilişkin olacaktır. Bu nedenle, bu davaya, benim yanımda, yüzbinlerce kişinin müdahil olduğunu varsayabilirsiniz. Ayrıca yürütülen barış süreci düşünüldüğünde bu davadan çıkan sonuç bugüne kadar kayyum atanmış diğer belediyeleri de ilgilendirmesi bakımından tarihi bir karar olacaktır. Bunun yanı sıra barış sürecini yürüten siyasi partilerin (Hem kayyum uygulamaları yapan iktidarın hem de bu uygulamaya muhatap olmuş partilerin) elini son derece rahatlatacaktır.

Sayın mahkeme, bugün önünüzde yalnızca bir idari işlem değil, halkın anayasal hakkını ve demokrasiye duyduğu güveni ilgilendiren hayati bir mesele bulunmaktadır. Bu dava, yalnızca bir belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin teknik bir iptal talebi değildir. Bu dava, halkın iradesinin yönetime yansıyıp yansımadığına, demokratik hukuk devletinin hâlâ geçerli olup olmadığına dair bir sınavdır. Ben siyaset ve sosyoloji bilimi hocasıyım. Yıllarca sınıflarda halk egemenliğini, demokratik meşruiyeti, temsil teorilerini anlattım. Bugün o anlatımların sahada nasıl yok sayıldığını, sandıkla gelenin nasıl irade dışı yöntemlerle görevden alındığını yaşayarak görüyorum. Ve bu mahkemeden beklentim, yalnızca bir hukuki değerlendirme değil, aynı zamanda tarihsel ve toplumsal sorumlulukla alınmış bir karardır. Bu dava, bir şahsın değil, demokrasinin geleceğini belirleyen davalardan biridir. Ben yalnızca görevimi değil, halkımın oyunu, inancını ve anayasal hakkını savunuyorum. Bu salonu terk ederken tek beklentim şudur: Hukuk, halkın iradesini korusun. Mahkeme, demokrasiye sahip çıksın. Karar, halk adına verilsin.”

23 MAYIS’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK Beyanların ardından duruşma sonlandırıldı. Karar ise 15 gün içerisinde açıklanacak. Taraf avukatlarına tebliğ edilecek. Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Özer hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle dava açıldı. Özer, 23 Mayıs'ta bu dava kapsamında hakim karşısına çıkacak.