Ahmet Örken baba oldu

Ahmet Örken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlum Kerem dünyaya gözlerini açtı. Hoş geldin oğlum. Vatana millete hayırlı bir evlat ol inşallah." ifadelerini kullandı.

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