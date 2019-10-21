Ahmet Nur Çebi'yi neler bekliyor?

21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ta merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurul dün yapılırken Ahmet Nur Çebi, rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'a fark atarak başkanlık koltuğuna oturdu. 8644 üyenin rekor katılımıyla gerçekleşen seçimde Çebi, geçerli 8 bin 529 oyun 5 bin 9'unu alırken Serdal Adalı'ya 2 bin 983, Hürser Tekinoktay'a ise 537 oy çıktı.
20 sandıkta da diğer adaylara üstünlük kuran Çebi'yi göreve gelir gelmez zor bir süreç bekliyor. Ekonomik ve sportif anlamda kötü günler geçiren siyah-beyazlılarda çözülmesi beklenen sorunlar şöyle:
AY SONUNA KADAR 110 MİLYON TL!
Beşiktaş'ın ekim ayı sonuna kadar UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almak için 17 milyon Euro, yani 110 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Eğer bu gerçekleştirilemezse Kartal, seneye Avrupa kupalarına katılamayacak.
MAYIS AYINA KADAR 470 MİLYON TL!
Siyah-beyazlıların mayıs ayına kadar olan süreçte ise ödemesi gereken rakam 470 milyon TL'yi bulacak.
PERSONEL MAAŞLARI
Yeni yönetimi bekleyen bir diğer problem ise kulüpte çalışan personellerin maaşları. Siyah-beyazlı kulüpte çalışanların yaklaşık 5 aydır maaş alamadığı ifade edilirken bu sorunun kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.
TEMLİK KONUSU
Beşiktaş'ın Bankalar Birliği ile yaptığı borç yapılandırma anlaşmasının ardından ortaya çıkan temlik tutarı dikkat çekmişti. Kartal'ın 6.5 milyar TL'lik gelirinin temlik altında bulunduğu ve bunun 5.5 milyar TL'sinin yayın geliri olduğu açıklanırken Çebi ve ekibinin bu konuyu yeniden ele alması bekleniyor.
FUTBOL TAKIMI VE AVCI
2.8 milyar TL'lik borcun nasıl ödeneceği tartışmaları sürerken Beşiktaş'taki bir diğer problem futbol takımının durumu. Şenol Güneş'in ardından Abdullah Avcı'yı göreve getiren siyah-beyazlılar, sezona kabus gibi bir giriş yaptı. Süper Lig'de 9 haftada sadece 8 puan toplayan Kartal, Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta 0 çekti.
Çebi, ilk mesajında Abdullah Avcı ile ocak kadar ayına tartışmasız şekilde devam edeceğini açıklarken "Eğer bir sorun olursa gereğini yapar" diyerek de mesajını verdi. Çebi'yi seçilir seçilmez önünde çok zorlu bir fikstür bekliyor. Avrupa Ligi'nde perşembe günü Braga ile çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş, pazar günü ise derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. İki kulvarda da "Ya tamam ya devam" maçlarına çıkacak olan siyah-beyazlıların alacağı sonuç merakla bekleniyor.
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