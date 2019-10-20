20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ta seçim heyecanı... Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışıyor.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başladı. Kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.
3 ADAY YARIŞIYOR
Fikret Orman yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Beşiktaş Kulübünün başkanlığına 4 isim aday oldu. Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışıyor. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi.
MUTABAKAT BOZULDU, HERKES KONUŞTU
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan oturumda başkan adayları söz aldı. Daha önce Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı arasında konuşma yapmamak için mutabakat sağlanırken, Adalı da bu doğrultuda konuşma yapmayacağını söyledi. Ancak Ahmet Nur Çebi, kendisine verilen söz hakkını kullandı. Çebi’nin ardından Hürser Tekinkoktay da üyelere seslenirken, mutabakatın bozulması nedeniyle Serdal Adalı da söz aldı.
ÇEBİ: HERKESİN KONUŞTUĞU BİR SEÇİM OLSUN
Pazar günü erken saatte oy kullanmak için genel kurula gelen üyelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Bu saatte buraya gelen bütün arkadaşlara ve gelecek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı ve elimi taşın altına koydum. Şimdi de başkan adayı olarak göreve talibim. 7 yıl önce niye geldiysem, bugün de onun için geldim. Sadece Beşiktaş’a hizmet etmek aşkıyla, 1 birim bile olsa katkı vermek aşkıyla aday oldum. Bugün Beşiktaş için yol ayrımı. Büyük bir katılım bekledim bugün. Bunun tek sebebi, katılımcı Beşiktaş istememiz, paylaşımcı Beşiktaş istememiz. İdarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Beşiktaş’ın genel kurulu üzerinden söylenen bazı şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Bindirilmiş kıtalar lafına inanmıyorum, Beşiktaşlı özgürdür. O sandıktan içeri girdiği zaman tek işi Beşiktaş’ı düşünerek oy kullanmaktır. Beşiktaş’ta kimsenin oyunu lekelemeye, genel kurulu lekelemeye hakkı yoktur. Birlik ve beraberliğimizi bugün herkese gösterelim. Beşiktaş’a yakışan, herkesin konuştuğu bir Beşiktaş seçimi olsun. Aday olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hangisi olursa olsun benim de başkanım olacak. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Her şeyi Beşiktaş için istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, her şey Beşiktaş için olsun” ifadelerini kullandı.
TEKİNOKTAY: METİN-ALİ-FEYYAZ'LI DÖNEME DÖNMEYİ VADEDİYORUZ
Ahmet Nur Çebi gibi salona gelen üyelere teşekkür eden başkan adayı Hürser Tekinoktay da, “4 ay önce seçim vardı. O gün Fikret Orman’la yarışıyorduk, bugün 2 aday daha var. Beşiktaş’a yakışan bir kongre olsun. Burada bulunan bütün Beşiktaşlılara 4 ay sonra yeniden geldikleri için teşekkür ediyorum. 19 yıl sonra değişime inanan arkadaşlara, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Saygı duyulan Beşiktaş’ı yeniden hayata geçirmek için aday oldum. Metin-Ali-Feyyaz’lı dönemi tekrar yaşatmak istiyoruz, özkaynak düzenimize dönmek istiyoruz, bu nedenle adayız. Son 7 yılda kulüp olarak 1 milyar TL kazanıldı. Ancak önümüzdeki 30 yıllık gelirlerimizin temlik edildiği bir durum var. Bu da sistemin çöktüğünü gösteriyor. Bankaların kapısından çıkıp, üretim ekonomisine dönmek için buradayız. Bankalardan aldığı borçlarla yürüyen bir Beşiktaş değil, özsermayesiyle ayakta duran bir Beşiktaş vadediyoruz. Futbol takımının bütçesini iş adamlarına değil, futbolun duayenlerine emanet etmek istiyoruz. Kulübü halka açarak 100 bin üyeye sahip olmayı vadediyoruz. Hepinizin desteğini mavi pusulada bekliyorum. Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır” diye konuştu.
ADALI: KAZANAN BEŞİKTAŞ OLSUN
Son olarak kürsüye gelen Serdal Adalı ise şunları söyledi:
“Bugün burada sizlerin tercihleriyle Beşiktaş için bembeyaz bir sayfa açacağız. Bu dönem, Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş’ın desteğe, birliğe çok ihtiyacı olan bu dönemde sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için en doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olsun.”
Adalı’nın konuşmasının ardından kongre divan başkanlığı, üyelere oy kullanımı için gerekli bilgileri verdi ve oy kullanma işlemi başladı.
14 BİN 950 ÜYE OY KULLANABİLECEK
Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu arada yarın yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.
BEŞİKTAŞ 34. BAŞKANINI SEÇİYOR
Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlıların 34. başkanı seçilecek. Siyah-beyazlı kulübün 116 yıllık tarihinde bugüne kadar 33 başkan görev yaptı.
Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.
7,5 YILLIK ORMAN DÖNEMİ
Beşiktaş'ta görevi bırakmaya hazırlanan Fikret Orman'ın başkanlığı 7,5 yıl sürdü. Siyah-beyazlı kulübün başına ilk olarak 2012'de getirilen Orman, 24 Eylül'de görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı.
ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:
AHMET NUR ÇEBİ:
Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci
SERDAR ADALI:
Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu
Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora
HÜRSER TEKİNOKTAY:
Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu
Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANLARI
Beşiktaş Kulübünün 116 yıllık geçmişinde, tarihsel sıraya göre başkanlık yapan kişiler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924 Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979–1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012-2019: Fikret Orman
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