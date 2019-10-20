Beşiktaş'ta seçim heyecanı... Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışıyor.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başladı. Kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

3 ADAY YARIŞIYOR

Fikret Orman yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Beşiktaş Kulübünün başkanlığına 4 isim aday oldu. Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışıyor. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi.

MUTABAKAT BOZULDU, HERKES KONUŞTU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan oturumda başkan adayları söz aldı. Daha önce Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı arasında konuşma yapmamak için mutabakat sağlanırken, Adalı da bu doğrultuda konuşma yapmayacağını söyledi. Ancak Ahmet Nur Çebi, kendisine verilen söz hakkını kullandı. Çebi’nin ardından Hürser Tekinkoktay da üyelere seslenirken, mutabakatın bozulması nedeniyle Serdal Adalı da söz aldı.

ÇEBİ: HERKESİN KONUŞTUĞU BİR SEÇİM OLSUN

Pazar günü erken saatte oy kullanmak için genel kurula gelen üyelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Bu saatte buraya gelen bütün arkadaşlara ve gelecek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı ve elimi taşın altına koydum. Şimdi de başkan adayı olarak göreve talibim. 7 yıl önce niye geldiysem, bugün de onun için geldim. Sadece Beşiktaş’a hizmet etmek aşkıyla, 1 birim bile olsa katkı vermek aşkıyla aday oldum. Bugün Beşiktaş için yol ayrımı. Büyük bir katılım bekledim bugün. Bunun tek sebebi, katılımcı Beşiktaş istememiz, paylaşımcı Beşiktaş istememiz. İdarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Beşiktaş’ın genel kurulu üzerinden söylenen bazı şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Bindirilmiş kıtalar lafına inanmıyorum, Beşiktaşlı özgürdür. O sandıktan içeri girdiği zaman tek işi Beşiktaş’ı düşünerek oy kullanmaktır. Beşiktaş’ta kimsenin oyunu lekelemeye, genel kurulu lekelemeye hakkı yoktur. Birlik ve beraberliğimizi bugün herkese gösterelim. Beşiktaş’a yakışan, herkesin konuştuğu bir Beşiktaş seçimi olsun. Aday olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hangisi olursa olsun benim de başkanım olacak. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Her şeyi Beşiktaş için istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, her şey Beşiktaş için olsun” ifadelerini kullandı.

TEKİNOKTAY: METİN-ALİ-FEYYAZ'LI DÖNEME DÖNMEYİ VADEDİYORUZ

Ahmet Nur Çebi gibi salona gelen üyelere teşekkür eden başkan adayı Hürser Tekinoktay da, “4 ay önce seçim vardı. O gün Fikret Orman’la yarışıyorduk, bugün 2 aday daha var. Beşiktaş’a yakışan bir kongre olsun. Burada bulunan bütün Beşiktaşlılara 4 ay sonra yeniden geldikleri için teşekkür ediyorum. 19 yıl sonra değişime inanan arkadaşlara, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Saygı duyulan Beşiktaş’ı yeniden hayata geçirmek için aday oldum. Metin-Ali-Feyyaz’lı dönemi tekrar yaşatmak istiyoruz, özkaynak düzenimize dönmek istiyoruz, bu nedenle adayız. Son 7 yılda kulüp olarak 1 milyar TL kazanıldı. Ancak önümüzdeki 30 yıllık gelirlerimizin temlik edildiği bir durum var. Bu da sistemin çöktüğünü gösteriyor. Bankaların kapısından çıkıp, üretim ekonomisine dönmek için buradayız. Bankalardan aldığı borçlarla yürüyen bir Beşiktaş değil, özsermayesiyle ayakta duran bir Beşiktaş vadediyoruz. Futbol takımının bütçesini iş adamlarına değil, futbolun duayenlerine emanet etmek istiyoruz. Kulübü halka açarak 100 bin üyeye sahip olmayı vadediyoruz. Hepinizin desteğini mavi pusulada bekliyorum. Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır” diye konuştu.

ADALI: KAZANAN BEŞİKTAŞ OLSUN

Son olarak kürsüye gelen Serdal Adalı ise şunları söyledi:

“Bugün burada sizlerin tercihleriyle Beşiktaş için bembeyaz bir sayfa açacağız. Bu dönem, Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş’ın desteğe, birliğe çok ihtiyacı olan bu dönemde sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için en doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olsun.”

Adalı’nın konuşmasının ardından kongre divan başkanlığı, üyelere oy kullanımı için gerekli bilgileri verdi ve oy kullanma işlemi başladı.

14 BİN 950 ÜYE OY KULLANABİLECEK

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu arada yarın yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

BEŞİKTAŞ 34. BAŞKANINI SEÇİYOR

Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlıların 34. başkanı seçilecek. Siyah-beyazlı kulübün 116 yıllık tarihinde bugüne kadar 33 başkan görev yaptı.

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

7,5 YILLIK ORMAN DÖNEMİ

Beşiktaş'ta görevi bırakmaya hazırlanan Fikret Orman'ın başkanlığı 7,5 yıl sürdü. Siyah-beyazlı kulübün başına ilk olarak 2012'de getirilen Orman, 24 Eylül'de görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı.

ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

AHMET NUR ÇEBİ:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

SERDAR ADALI:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

HÜRSER TEKİNOKTAY:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANLARI

Beşiktaş Kulübünün 116 yıllık geçmişinde, tarihsel sıraya göre başkanlık yapan kişiler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924 Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012-2019: Fikret Orman