Ahmet Nur Çebi: Orman kendini aklamalı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın kamp yaptığı Antalya'da basın toplantısı düzenledi. Çebi, eski başkan Fikret Orman'ın ibra edilmemesini değerlendirerek "Bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden bir kurumun, bir sonraki dönemde 7 milyon TL zarar etmesi mümkün değil, bunun doğal sonucu olarak da o yönetimin ibra edilmemesi gayet normaldir. Bu zarar irdelenmeli. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Bir önceki sayın başkanın (Fikret Orman) kendini aklaması elindedir. Ben kuvvetler ayrılığıyla yönetilmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Biz Beşiktaş için kendimizi feda etmeye geldik, hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Beşiktaş'ın şu anda ağır bir yükü var, maddi manevi her türlü sorunu çözerek yola devam ediyoruz. Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olmayan arkadaşlarımız transfer komitesi üyeliği yaptılar. Her türlü karar için başkandan imza alan arkadaşlar neden o gün sorgulamadı bunu?" ifadelerini kullandı.

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