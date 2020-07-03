Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir televizyon yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'la aralarında sorun olduğuna dair iddiaları net bir dille reddederek şu ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR SORUNUM YOK"

“Sergen hoca ile benim hiçbir sorunum yok. Biz Sergen hocaya futbol takımımızı emanet ettik. Biz ona güveniyoruz. Ancak durumumuzu anlattık. Futbolcuyu çıkarmalıyız, onları oynatmalıyız, hatta onları değerlendirip satmalıyız ki koca çınarın sıkıntılarını hafifletebilelim. O da sağ olsun; ‘Sayın başkanım, ben zaten onun için buradayım. Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum’ dedi. Biz onunla çok iyi ve uyum içerisindeyiz. Ama birileri ‘Yok bunların araları kötü’ diye dedikodu yayıyorlar. Sakın kimse inanmasın.”

"BU BİR DELİ SAÇMASI"

“Biz şampiyonluk için kadro kuracağız. Hocamızın bu söylemi doğru. Hocamız onun yanında şunu söylüyor. ‘İyi olmayan gençlerle, genç diye ben takım yapmam’ diyor. Muhteşem bir cümle. Ama iyilerini yetiştireceğiz. Konu bu. Biz sonuç itibariyle yarışan bir takım yapacağız. Altyapımızdan gelecek 3-5 tane çocuğu, biz yetiştirip oynatacağız. Laf olsun diye gelişmemiş bir oyuncuya kim formayı giydirmeyi planlayabilir ki? Bu bir deli saçması. Zaten hocamızın söylemek istediği de bu. ‘Yarışan bir takım yapacağız’ diyor. ‘Ben de altyapıdan gelecek çocuklarla yapacağız’ derken tamamını demiyorum ki… ‘3-4 tane oyuncu getireceğiz. 3-4 tane de scout ekibim başaracak.’ dedim. Bu da bir ekip. İyilerini bulacak, getirecekler, iyilerine şans vereceğiz. Altyapıdan yetişmiş iyi gençlerimizle, scout ekibimizin bulduğu iyi gençlerle ve hocamızın dediği gibi kreatif oyunculardan bir takım oluşacak. Değerli, kendini ispat etmiş oyunculardan bir karışık kadro yaparak başarıya gideceğiz.” ifadelerini kullandı.