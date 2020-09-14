Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor maçının ardından bir TV programında açıklamalarda bulundu. Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Takımı beğendim. Daha iyi olacak inşallah. Trabzonspor'dan daha iyi futbol oynadık. Kazandık. İnşallah devamı gelecek. Güzel günler bizim olur inşallah.

Hakemler bu sezona pek iyi başlamadı. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında haksız penaltılar verildi. Bugün Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Bu haftanın hakem mağduru Beşiktaş olarak ilan edebilirsiniz."

"KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"

"Beşiktaş'ın yükünün ağır olması sebebiyle şu an için istemiyorum. Onurlu, şerefli bir yerdir, başka bir sebebi olamaz. Türk futboluna hizmet etmek herkesin arzu edebileceği bir durumdur. Beşiktaş'ın işlerinin çok olmadığı bir durumda denk gelirse isterim, ama bugün için durum bu."

Çebi, "Fenerbahçe ana para ödemesini 13 aydan fazla erteledi, siz de benzer bir şey yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşarak borçlarını ertelediği için limiti yükseldi. Bizim borçlar ertelenmiş olmasına rağmen limitimiz bu seviyede. Sponsorluk gelirlerimiz bir miktar arttı, hafta başında bunları TFF'ye bildirerek limiti yükseltmeyi planlıyoruz" diyerek cevap verdi.