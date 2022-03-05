Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.
Çebi'nin açıklamalarından satır başları:
"Tüzüğümüzü yenilemek lazım. Bu tüzük bize hitap etmiyor.
Borcumuz 4.5 milyar değil ama 3.9. milyar TL. Hesapta çelişkili açıklamalar oluyor. Kasanızda olanı borcunuza mahsup etmediğiniz zaman borcunuz daha yüksek oluyor. 3.9 net borcumuz var. Gelirlerimiz var, çeklerimiz var. Yuvarlak hesap 4 diyelim. Ben buraya geldiğimde borç 3 değil, 3.3'tü. Onun üzerinden bugüne kadar yılda yılda 600-700 milyon lira faiz ödüyoruz maalesef. Bu borcun faizini nasıl karşılayacağımızı çözmemiz gerekiyor. Bu gemiyi yüzdürmeye çalıştık. Biz çok sorun çözmeye çalıştık.
Bundan sonraki süreç Beşiktaş'ın geleceğini planlamasıyla ilgili adım atması gereken bir süreç. Kapıda icra memuru beklerken, futbolcunuz maaş alamayıp ihtarname çekerken aynı zamanda Beşiktaş'ın yapılandırmasını yapmakta zorlanıyoruz.
7 sene, 10 sene bu kulüpte hiçbir şey yapılmamış. Her şey bizim önümüze geldi. Biz de bunları bilerek geldik, çözeriz. Üzüldüğüm konu şu; her şeyin bir an evvel çözülmesini bekliyorlar. Bunların çözülmeyeceği algısı yaratılıyor.
3 milyon 750 bin euro bizden alan futbolcuya 750 bin euro bile öneren olmadı. 350 bin euro'ya git dediğimizde "Ne işim olur orada? Ben, İstanbul'dayım ve keyfim yerinde" dedi. Adamı değerlendirdik mi değerlendirdik. Sergen Hoca da uğraştı. Sergen Hoca, "Olmayacak bu iş, adamın niyeti yok" dedi. 12-13 kontrat bitiyor, bakın hepsine çok yüksek. Bazılarıyla devam edeceğiz şimdi açıklamak istemiyorum. Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'a talipler var.
Pjanic, Teixeira ve Batshuayi... Batshuayi, Aboubakar yerine geldi. Aboubakar'la ilgili geçen sene yaşananları hatırlıyorsunuz. Teixeira ve Pjanic de müsaade edin Şampiyonlar Ligi oynayan takımımızda olsun. Talihsizlikler de var.
Pandemi döneminde üst üste kovid olmaları, sakatlıklar bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değildi. Onlarla yapılan kontratlar 1 yıllık, devam edip etmeme hakkı bizde. Biz geldiğimizde bize böyle bir şans verilmedi, 5 yıllık kontratlar geldi masamıza.
Sergen Hocamızla yola çıktık, Önder Karaveli ile devam ediyoruz. Camia sabır göstermiyor ama ben sahip çıkacağım. Madem mazbata bende, madem bana yetki verdiniz, hesabını ben size veririm.
Hocamızı her maç sonrası yerin dibine vurmaya çalışan, Beşiktaş'ın ekmeğini yemiş arkadaşlar var. Meslekleri icabı eleştirmek zorundalar ama biraz da motive etmeyi becerseniz ne olur?
Çok iyi top oynadığımız bir günde Kayserispor'a yenildik. Ben felaket üzüldüm. Bunun gecesinde Sergen Yalçın Hoca'yla yaşanmamış olan şeyleri alelacele YouTube programında söylemenin ne anlamı olabilir? Buranın ekmeğini yemişsiniz. Sergen Hocamız, müzedeki 3 değerli kupanın hocası. Onun zarar görmesini hiçbir zaman istemem. Yarın öbür gün buraya tekrar gelecek, bizim çocuğumuz.
Hakemler konusunda gerekeni yapıyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Cinayet işleyemem. Nedir ya sürekli olarak hakem, hakem hakem... Gereğini yapmadığımız şeklinde algı yapılması beni rahatsız ediyor. Gereğini yapıyorum.
Beni seçin veya seçmeyin ama bana sahip çıkın. Ben hata yapmadım arkadaşlar. Bir de Sergen hocamızın altını oymuşuz. Ben oymadım, söyleyeyim. Hocasının altını oymak isteyen başkan, ödemeleri yapmaz. Bu muhabbetleri neden yaptıklarını da biliyorum. Seçim geldi, seçim."
Ayrıntılar birazdan...
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