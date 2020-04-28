Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Çebi'nin sözleri şöyle:

GÖKHAN, CANER, ATİBA

"Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile sezon bitince görüşeceğiz. Hocamızın istekleri doğrultusunda onlarla konuşacağız. Şartlarımız uyarsa sözleşmelerini uzatacağız. Şartlar eskisi gibi hiç olmayacak.

TEHLİKE VARSA OYNANMASIN

İnsanların sağlığı tehlikeye atılmadan futbol başlamalı. Tehlike varsa oynanmasın. Bir bağış kampanyamız vardı, virüs ortamında erteledik. Şimdi Ramazan ayı geldi. Şu an kulüplerine değil, ihtiyaç sahiplerine yardım etsinler. Futbola döndükten sonra virüs de etkilerini yitirdikten sonra bağış kampanyasına başlayacağız. Camianın desteğini biliyoruz.

İNDİRİM YOKSA GİDERLER

Futbolda her şey yeniden yazılacak. Belki de önümüzdeki sezon bonservis bedeli olmayacak, futbolcular ellerinde kağıtlarla takım arayacak. Futbolcular, kulüplerin kıymetini bilmeli. Zaten kulüpler kapanırsa evlerine ekmek götüremezler. 2 milyon euro, 3 milyon euro geçmişte bile normal değildi. Bundan sonra hiç normal değil.

(Lens 2,3 milyon euro, Ljajic 2,2 milyon euro, Vida 3 milyon euro kazanıyor. Durumları ne olacak? sorusuna cevap) Bunlar benim futbolcularım. İndirim yapmalarını tercih ederim. Ancak bu olmuyorsa gitmelerini tercih ederim. Onun dışında başka şansım yok. Bu rakamları ödememiz mümkün değil, onlar da bunu biliyor.

TALİSCA İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLMADI

Anderson Talisca ile ilgili bir girişimimiz şu saate kadar olmadı. Yöneticilerimiz de defalarca açıkladı. Sosyal medyada sürekli gündeme geliyor, bunu iyi niyetli yapıyorlar. Talisca geldi de biz mi 'Gelmesin' dedik. Buradaki ücretlere gelecekse buyursun. Bizden aldığı ücretin 10 katını kazanıyor. Bu parayı Beşiktaş sayesinde kazandı. 'Bir gün 'Beşiktaş'tan yıldız oldum, vefa borcum var' derse kapımız açık. Bizim için 'Talisca gibi adamları getiremezler' algısı yapılıyor. Kimin yaptığını biliyorum. Troll hesaplar var, bir bakıyorsunuz aynı şeyi bin kişi paylamış. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinin bazılarının trol hesapları var. Bizi zorda bırakmak için uğraşıyorlar. Beşiktaş'ı seviyorlarsa, trol hesaplar yerine altyapıya para yatırsınlar.

KİRALIK OYUNCULAR

Bazı kiralık oyuncularla devam ederiz, bazıları etmeyiz. Bununla ilgili şu an isim açıklayamam. Kiralık olarak gönderdiğimiz isimlerin bazılarının dönmesini istiyoruz.

LORİS KARİUS

Loris Karius gitmekten vazgeçmişse, burada kalacaksa onun oynayıp oynamayacağına hoca karar verir. Fesih yetkisini kullanıp kullanmayacağına Karius karar verecektir. Bekleyip göreceğiz. Hoca ile konuştuk, kamuoyuna biraz bilgi vereyim, kalan 8 haftada biraz gençleri görmek istiyor.

GENÇ OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ

Beşiktaş olarak özümüze döneceğiz. Yaşlı ve katkısı olmayan oyuncular almayacağız. üstüne basarak belirtiyorum, katkısı olmayan oyuncular diyorum. Seneye genç oyuncularla yola devam edeceğiz, sözleşmesi olan oyuncuları ne yapacağız, henüz bilmiyoruz.

SPONSORLAR

Sponsorlarımız Beşiktaş'ın arkasında durdu. Kontratı olanlar vazgeçmedi. Kontratı olmayanlar ve vazgeçenler oldu, isim açıklayamam. Yeni dönem için görüşüyoruz. Sponsorlarımız da krizden etkileneceği için bizlere eski rakamları vermeyeceklerdir. Taraftarız oynama söz konusu, bu da büyük gelir kaybı. Kayıplar %50 olacaktır.

FUTBOLCULAR İLE GÖRÜŞMELER

Önümüzdeki sezon sözleşmesi devam eden futbolcularımız var, bu rakamlar yüksek. Koronavirüs öncesi de bu rakamlar yüksekti ama bundan sonrası için iyice içinden çıkılmayacak bir durum. Kulüpler olmazsa, futbolcular da olmaz. Onlar da akıllıdır, şapkalarını önlerine koyacaklar ve fedakarlık yapmaları gerektiğini biliyorlar. Fedakarlık ne kadar tabi... Bazı futbolculardan sonuç alamadık ama ümitliyiz. İlk günden fedakarlık yapmak isteyenler oldu, teşekkürler. İsim isim açıklama yapamam.

BUNA KİMİN GÜCÜ YETER?

Borç durumunun farkında olanlar var, farkında olup umursamayanlar da var. Bir kesim 'Paran varsa' öde, güçlü başkan ol' diyor. Ödeyelim de nereye kadar? Buna Türkiye'de kimin gücü yeter? Ne zamana kadar başkan cebinden ödeyecek? Bu borçlar bir sistemle bitirilir.

ANLAŞMA SONRASI SEÇİM KARARI ALINDI

Virüsten öncesiyle virüsten sonra değişen bir durumumuz yok. Zaten kasamızda paramız yoktu. Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmalar var, bu anlaşmalarda garip ifadeler mevcut. Tüm gelirleriniz bankalara gidiyor, size harcamanız için hiçbir şey bırakılmamış. Bu sözleşme geçen yaz yapıldı sonrasında ne gariptir ki seçim kararı alındı. Anlaşma sonrası Beşiktaş'ın yürüyemeyeceğini gördüler ve seçim kararı aldılar. Böyle bir anlaşma yapamazsınız. Bankalar da iyilik olsun diye yapmış.

KALAN 8 HAFTA GENÇ OYUNCULAR...

Kalan 8 haftamız var ve bu haftalarda yola genç futbolcularımız ile devam edeceğiz. Sergen Yalçın hocamızın da bu yönde bir kararı var."