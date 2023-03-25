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Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi

İki ay önce kroner by-pass ameliyatı geçiren Ahmet Mümtaz Taylan, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, "Geçmiş olsun' temennileriniz için kalpten (artık by-pass garantili) teşekkür ederim. O fasıl bitti. İşimdeyim, gücümdeyim" dedi

Giriş: 25.03.2023 - 18:04 | Güncelleme: ABONE OL
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi - Magazin haberleri
Sağlık durumu hakkında yeni bilgi
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HABERTURK.COM

Ahmet Mümtaz Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı.

Ameliyatı başarılı geçen Taylan, ardından yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal odaya alınmıştı. Taburcu edilen ünlü oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlenmişti.

"İŞİMDEYİM, GÜCÜMDEYİM"

Ahmet Mümtaz Taylan, ameliyatından iki ay sonra sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Taylan, "Geçmiş olsun' temennileriniz için kalpten (artık by-pass garantili) teşekkür ederim. O fasıl bitti. İşimdeyim, gücümdeyim" şeklinde konuştu. Oyuncu, ayrıca gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Fotoğraflar: AA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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