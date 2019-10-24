Ahmet Misbah Demircan kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Ahmet Misbah Demircan'ın hayatı ve kariyeri...

AHMET MİSBAH DEMİRCAN KİMDİR?

Ahmet Misbah Demircan, 1967 senesinde İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Babası ilahiyatçı ve yazar olan Ali Rıza Demircan’dır. Aslen Rize’nin Sütlüce köyündendir. Piyalepaşa İlköğretim Okulu’nda okuyan Demircan Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde öğrenim gördü. 1992 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Sonrasında Tunus ve İngiltere’de dil eğitimi aldı. Profesyonel iş hayatına turizm alanında rehber olarak başladı. Turizmin çeşitli alanlarında tecrübe kazandıktan sonra özel bir turizm firmasında genel müdür oldu. Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkisi MÜSİAD’ın Dış İlişkiler ve Teşkilatlanma Komisyonu’na girmesiyle başladı. Sonrasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TURSAB) çeşitli vazifeler üstlendi.

2001 senesinde AKP’nin kurulmasıyla siyasete atıldı. AKP Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak başladığı siyasi hayatını, İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Turizm Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak sürdürdü. 3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. bölgeden 16. sıra milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na AKP tarafından aday gösterildi ve seçimleri kazandı. 29 Mart 2009 – 30 Mart 2014’de yapılan yerel seçimleri kazanarak yeniden Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/355 sayılı karara göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atandı.