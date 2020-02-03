03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ahmet Mekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım, Bir Türk'e Gönül Verdim, Yaşam Kavgası gibi filmlerin oyuncusu olan Ahmet Mekin hakkında detaylar haberimizde...
AHMET MEKİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Ahmet Mekin, asıl adı Ahmet Kurteli (d. 6 Ağustos 1932, İstanbul) Türk sinema ve tiyatro sanatçısı.
Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu. Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961),Tarık Dursun K.'nın Kelebekler Çift Uçar (1964),Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969),Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973),Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) adlı yapıtları sayılabilir. Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.
1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı.
Oyuncu Şükran Sabuncu ile evlidir.
OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Not Defteri
Kanun Kanundur
Kuruluş
Aşktan da Üstün
Kelebekler Çift Uçar
Bir Türk'e Gönül Verdim
Düğün (Lütfi Ö. Akad),
Urfa İstanbul & Beşikteki Miras
Selvi Boylum Al Yazmalım
Kavanozdaki Adam
Cemil (1975)
Bir Garip Yolcu
Kin (1974)
Çaresizler (1973)
Bir Adam Yaratmak
Ben
72. Koğuş (2011)
Ateş Dağlı
Kadın Asla Unutmaz
Bugünün Saraylısı (1985)
Kağıt (2010)
Kayıp Şehir (2012)
Umut Üzümleri (2013)
Tatar Ramazan (2013)
Bizim Hikaye (2015)
Seddülbahir 32 Saat (2016)
Filinta (2016)
Kimse Bilmez (2019)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!