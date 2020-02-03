Ahmet Mekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım, Bir Türk'e Gönül Verdim, Yaşam Kavgası gibi filmlerin oyuncusu olan Ahmet Mekin hakkında detaylar haberimizde...

AHMET MEKİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Mekin, asıl adı Ahmet Kurteli (d. 6 Ağustos 1932, İstanbul) Türk sinema ve tiyatro sanatçısı.

Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu. Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961),Tarık Dursun K.'nın Kelebekler Çift Uçar (1964),Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969),Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973),Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) adlı yapıtları sayılabilir. Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.

1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı.

Oyuncu Şükran Sabuncu ile evlidir.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Not Defteri

Kanun Kanundur

Kuruluş

Aşktan da Üstün

Kelebekler Çift Uçar

Bir Türk'e Gönül Verdim

Düğün (Lütfi Ö. Akad),

Urfa İstanbul & Beşikteki Miras

Selvi Boylum Al Yazmalım

Kavanozdaki Adam

Cemil (1975)

Bir Garip Yolcu

Kin (1974)

Çaresizler (1973)

Bir Adam Yaratmak

Ben

72. Koğuş (2011)

Ateş Dağlı

Kadın Asla Unutmaz

Bugünün Saraylısı (1985)

Kağıt (2010)

Kayıp Şehir (2012)

Umut Üzümleri (2013)

Tatar Ramazan (2013)

Bizim Hikaye (2015)

Seddülbahir 32 Saat (2016)

Filinta (2016)

Kimse Bilmez (2019)