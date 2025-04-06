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        Haberler Magazin Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

        Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:15
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        Usta oyuncu vefat etti
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        Ahmet Levendoğlu'dan acı haber geldi. Usta tiyatrocu, 80 yaşında hayata veda etti.

        Devlet Tiyatroları resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Türk tiyatrosunun temel direklerinden oyuncu, yönetmen, tiyatro eğitmeni, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu’nu kaybettik.

        İngiltere’de Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisinde aldığı eğitimin ardından uzun ve verimli bir tiyatro yaşamına adım atan Levendoğlu, sayısız oyun yönetmiş, oynamış, çok sayıda oyun ve teatral metin çevirmiş ve çok sayıda makale kaleme almıştı.

        Devlet Tiyatrolarının kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile büyük emeği olan Tarık Levendoğlu’nun oğlu olan sanatçı, ana akım tiyatro etkinliklerinin yanı sıra Tiyatro Stüdyosu girişimi ile yenilikçi teatral arayışlar içinde olmuş, birçok tiyatro sanatçısına eğitim vermişti.

        1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak yer alan Levendoğlu, kuruluş döneminde müdür yardımcılığını da üstlendiği İstanbul Devlet Tiyatrosunda 1978-1980 yıllarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmıştı. Değerli sanatçı Ahmet Levendoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

        Levendoğlu’nun cenazesi 8 Nisan Salı günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Oyuncular Sendikası'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Sevgili meslektaşımız, değerli hocamız Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

        Ahmet Levendoğlu'nun vefat haberini alan ünlü isimler; üzüntülerini, taziye mesajlarıyla dile getirdi.

        Nevra Serezli: Robert Koleji sınıf arkadaşım Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun.

        Gülsin Onay: Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmişiz... Mekânı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Yakın dostum, sevgili Eren’ciğimin babası, tiyatro dünyamızın büyük ustası, hocaların hocası... Huzur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim.

        Zuhal Olcay: Canım Hocam Ahmet Levendoğlu... Huzurla uyu.

        Yıldıray Şahinler: Hocam... Ahmet Hocam... Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, 'ilke' sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu... Huzurla uyu, hakkını helal et.

        Emre Altuğ: Mekânınız cennet olsun hocam.

        Ceyda Düvenci: Kıymetler tek tek gidiyor.

        AHMET LEVENDOĞLU HAKKINDA

        1945'te İstanbul'da doğan Ahmet Levenoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatroları'na öğrenci yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor - kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü. Ahmet Levendoğlu, Devlet Tiyatroları'nın kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı ve uzun yıllar baş dekoratörlük, sonraları aynı zamanda yönetmenlik yaptı. Robert Kolej'den mezun olan Ahmet Levendoğlu, İngiltere'de burslu öğrenci olarak okuduğu Royal Academy of Dramatic Art tiyatro bölümünü 1969'da bitirdi.Birçok oyuna sahneye çıkan, birçok oyunu yöneten ve birçok oyunun çevirmenliğini yapan Ahmed Levendoğlu, ayrıca 11 sinema filminde de rol aldı.

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        #Ahmet Levendoğlu

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