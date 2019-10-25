"PEK GÜVENEMEDİK"

Başarılı oyuncu Ahmet Kural, "Kaldığımız yerden devam edeyim. Bayağı koşturma ve atlama var. Tabii ki dublör vardı ancak birkaç sahneyi ben kendim yaptım. Mütevazı olayım biraz, yaptık işte bir şeyler. Araba sahnemiz var diyelim, aksiyonun dibine vurduk. Bizde isterdik 'Avengers' gibi yüzlerce metre yukarılara çıkalım ama bizim ipler Sirkeci'den aldındığı için pek güvenemedik" deyince salonda kahkaha koptu.