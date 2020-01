'Baba Parası'nın ekibi, 'aile' değeri üzerine sosyal medya hesaplarından bir farkındalık kampanyası başlatacak. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, bu kampanya çerçevesinde filmin galasına davet ettikleri huzurevi sakinlerine iade-i ziyarette bulundu. Yenen yemeğin ardından Kural ile Tanrısevsin, huzurevi sakinleriyle dans etti. Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve filmin ortak yapımcısı Necati Kocabay, bizi biz yapan değerleri unutmamamız gerektiğini belirterek yaşlıların el üstünde tutulması gerektiğini söyledi

Mehmet Çalışkan

İki hafta önce röportaj yaptıktan sonra gittiğimiz yemekte Murat Cemcir ile sohbet ederken konu, 'Baba Parası'nın hikâyesinde yer alan 'aile' kavramına geldi.

Zira, 'Baba Parası', Selçuk Aydemir'in 7 filmlik sinema kariyerinde 'aile' kavramı üzerine senaryosunu yazdığı ve yönettiği 5'inci filmi.

Selçuk Aydemir'in 'aile' kavramı üzerine olan filmleri şunlar;

'Düğün Dernek', 'Düğün Dernek 2: Sünnet', 'Ailecek Şaşkınız', 'Baba Parası' ve gösterime martta girecek olan 'Mahalleden Arkadaşlar'...

Sohbetimiz sırasında laf, yaşlılığa ve huzurevlerine uzandı.

Murat'a öğrencilik yıllarımda bir dergide çalışırken yaptığım ilk haberimin Darülaceze ile ilgili olduğunu anlattım.

Bir hafta sonunu geçirdiğim Darülaceze ile izlenim yazmıştım.

Murat, 'Baba Parası'nın Antalya'daki galasına bir huzurevinin sakinlerini de davet ettiklerini, filmi birlikte izleyeceklerini söyledi.

Filmin ortak yapımcısı Necati Kocabay'ın yaptığı organizasyonla huzurevinden alınarak galaya götürülen amcalar ve teyzeler, 'Baba Parası'nı Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin ile birlikte izledi.

Amcalar, teyzeler için renkli bir gündü.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin için de öyle...

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, galaya katılarak kendilerini onurlandıran amcalara, teyzelere iade- i ziyarette bulundu.

Birbirlerine hal hatır sordular, gündemdeki konularla ilgili sohbet ettiler, yemek yediler ve dans ettiler.

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Necati Kocabay, kampanyayla ilgili olarak Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı;

Huzurevi sakinlerini galaya neden davet ettiniz?

Murat Cemcir: Günümüzün hızında, bazen bazı değerlerimizi unutuyoruz. Bizi biz yapan değerleri... Küçüğe sevgi, büyüğe saygı gibi. Geniş ailelerden, çekirdek ailelere dönüştük. Yol gösterici görevi olan anneanneleri, babaanneleri, dedeleri toplumca unuttuğumuzu fark ettik. Değerli büyüklerimizi onurlandırmak istedik.

Ahmet Kural: Unutmamak, unutturmamak için... Hatırlamak ve hatırlatmak için...

Necati Kocabay: Bir gönül köprüsü kurmak istedik. Saygıyı ve hürmeti en çok hak eden ama bazen hayatın karmaşasında göz ardı edilen huzurevlerindeki büyüklerimiz için bir şeyler yapmak istedik.

Yağmur Tanrısevsin: Sinemanın, hatırlanmanın, sayılmanın onlara iyi geleceğini düşündük.

Fikir ortaya nasıl çıktı?

Murat Cemcir: Aile kavramı üzerinden düşündürmek için hep bir şeyler yaptık. Filmlerimizin temelinde aile ve kardeşlik var. Güzel yürekli insanlar ve 'aile' dendiği zaman ilk aklımıza gelen büyüklerimiz için bir şey yapmak istedik.

Ahmet Kural: Kendi aramızda konuşuyorduk... Bizler kendi aile büyüklerimizle düzenli iletişim halindeyiz. Onların sevgisi bizlere iyi geliyor. Ya böyle olmayan aileler ne yapıyordur? Torununu göremeyen dedeler, nineler? İşte fikir, buradan çıktı.

Necati Kocabay: Kültürümüzün temel taşı aslında aile büyüklerimiz... Geçmişle gelecek arasında bir köprü aslında... Onların el üstünde tutulması gerekiyor. Fikir, 'biz bu konuda ne yapabiliriz?' derken ortaya çıktı. Senaryonun ilk okuma provasından sonra, şekillenmeye başladı her şey.

Yağmur Tanrısevsin: Ben ilk duyduğumda çok heyecanlandım. 'Gerçekten harika bir şey' diye düşündüm. Huzurevindeki değerli büyüklerimiz için bir şey yapabilmek, onların hayatına mutluluk katabilmek çok güzel bir duygu.

Huzurevi sakinleri bu girişimi ve sizleri nasıl karşıladı?

Murat Cemcir: Onlar da en az bizim kadar heyecanlandılar. Çok mutlu oldular... Evet, maddi şeyler bir şekilde çözülebiliyor ama aranmak, sorulmak, bunca yıllık hayatlarında verdikleri emek karşılığında değer görmek... Bu onlar için her şeyden daha önemli... Tepkileri harikaydı.

Ahmet Kural: Kendi evlatları, kendi torunları gibi karşıladılar bizi. Çok dikkat ettik, onları rahat ettirecek her türlü detaya hassasiyet göstermeye çalıştık.

Necati Kocabay: Ben ne yazık ki, ilk buluşmaya gidemedim. Filmin işlerinden dolayı İstanbul'da kalmak zorundaydım. Ama bir sonrakinde mutlaka olmak istiyorum.

Yağmur Tanrısevsin: İnanılmaz güzel karşıladılar bizi... Nezaketlerine, bize duydukları sevgiyi ifade ediş biçimlerine hayran olduk. Oradan ayrılırken bile bir yarımız orada kaldı sanki...

Size neler söylediler?

Murat Cemcir: Bir aile büyüğü küçüğüne ne söylerse o... Çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Çok güzel şeyler söylediler.

Ahmet Kural: Kendi anılarını anlattılar. Bize hayatlarını, yüreklerini açtılar. Nasıl film çektiğimizi ne yaptığımızı tek tek sordular. Uzun uzun konuşmak istediler. Biz de güzel sohbetlerinden ve nasihatlerinden faydalandık.

Yağmur Tanrısevsin: Hem geçmişi hem bugünü konuştuk. Bize nasihatler verdiler. Hiç unutamayacağımız sohbetler ettik. Anılarına ortak olduk.

Orada neler hissettiniz?

Murat Cemcir: Hayatta her şeyin yalan olduğunu, değer görmek için değer vermenin, mutlu olmak için insanları mutlu etmenin, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu hissettim. Onların gözündeki mutluluk her şeye değerdi.

Ahmet Kural: Yaptığımız işin insanların gönlüne ferahlık verebileceğini bir kere daha gördüm. Attıkları her kahkahayla, ısınan kalpleriyle dünyaya güneş sanki bir kere daha doğdu. Hayatımın en güzel anlarından biriydi.

Yağmur Tanrısevsin: Bir büyüğün yüreğinde güzellikler yaratabilme fırsatı, her şeyin çok ötesinde bir mutluluk... Onlarla vakit geçirirken, gerçekten büyüklerimize çok değer vermemiz gerektiğini bir kere daha gördüm. Saygıyı ve değeri çok hak ediyorlar.

Dansla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz?

Murat Cemcir: İnsanı hem duygulandıran hem de mutlu eden inanılmaz bir gösteriydi.

Ahmet Kural: Biz çift olarak çok iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz.

Yağmur Tanrısevsin: Biz de hiç fena değildik... Benim partnerim 80 yaşındaki Turgut Amca'ydı. Hayatında hiç dans etmemiş. Huzurevine geldikten sonra ilk defa arkadaşları olmuş, dans etmeyi öğrenmiş. O yüzden şu an dans etmeyi çok seviyor. Tanıştığı herkesi dansa kaldırıyor.

Murat Cemcir: Çok tatlı bir amcamızdı. Bana sordu; 'Sence ben kaç yaşındayım?' diye. Tahmin ettirmeye çalıştı. Sürekli arttırdı. En son 100 dediğimde, 'İşte benim yaşım o yaş... 100 yaşına, hatta 110 yaşına kadar yaşayacağım" dedi.

Ve söylemek isteğiniz başka neler vardır?

Murat Cemcir: Filmimiz için yaptığımız turnede programımıza uygun olduğu sürece huzurevlerinde kalan büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Onlarla vakit geçirerek, birlikte filmimizi izleyeceğiz. İlk ziyaretimizi yılın ve filmimizin vizyona girdiği ilk günü Antalya'da gerçekleştirdik. İnanılmaz mutlu olduk. Onların yüzündeki mutluluk hiçbir şeye değişilmez. Şu anda planımızda kesinleşen Ankara ve İzmir ziyaretlerimiz de var.

Ahmet Kural: Lütfen, herkes gerekirse bir çiçek alıp, değerli büyüklerimizi huzurevinde ziyaret etsinler. Onlarla vakit geçirsinler. Onların tek dileği var, unutulmamak... Konuşmak, paylaşmak, sohbet etmek, sayılmak...

Necati Kocabay: Sadece bir gösterimle de kalmayacağız. Büyüklerimizin kaldığı huzurevlerinde, bizim yapabileceğimiz bir destek varsa, onu yapmaya çalışacağız. Tüm film ekibi, sosyal medya hesaplarından bir farkındalık kampanyası başlatacaklar. Maddi, manevi destek kapsamında izleyicilerimize davette bulacağız. Onların huzurevlerine gitmeleri, en azından orada kalan büyüklerimizle birlikte vakit geçirmeleri için çağrıda bulunacağız. Bu ziyaretler sonrasında #babaparası hashtag'i ile yapacakları paylaşımları, bizler de kendi hesaplarımızdan paylaşacağız. Sinemacı ve oyuncu arkadaşlarımıza da çağrılarda bulunacağız.

Yağmur Tanrısevsin: Yaptığımız işin, bu şekilde başka şeylere de aracılık etmesi, benim gibi genç bir oyuncu için harika bir duygu... Lütfen, bol bol huzurevlerindeki büyüklerimizi ziyarete gidin. Onlarla zaman geçirin, yalnız hissetmemeleri için elinizden geleni yapın. Göreceksiniz, bu size de iyi gelecek.