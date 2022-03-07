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Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ahmet Kural'ın (39) koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alan ünlü oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

"İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" gibi birçok projede rol alan Kural, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı." dedi.

Ahmet Kural, sözlerini, "Genel sağlık durumum iyi." şeklinde tamamladı. Takipçilerinden oyuncuya, çok sayıda "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

"SEVGİLİM DİYE TAKİPLEŞMEK ZORUNDA MIYIZ?" DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce Instagram'da takipleşmeyen Ahmet Kural-Çağla Gizem Çelik çiftinin birlikteliklerini sonlandırdığı iddia edilmişti. Kural, ayrılmadıklarını dile getirerek, "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" açıklamasını yapmıştı.

"TAKİBE TAKİP"

Ahmet Kural, çıkan haberlerin ardından sevgilisi ile bu eğlenceli pozunu da sosyal medya hesabından, "Takibe takip..." notuyla paylaşmıştı. Şimdilerde Instagram'da birbirini takip eden çift, ilişkilerini sürdürüyor.