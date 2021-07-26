Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da alan oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Çelik'in tatili devam ediyor. İkili, önceki gün oyuncu Şinasi Yurtseven ve eşi Ferihan Kaya ile bir araya geldi.