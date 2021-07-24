"CEMRE DÜŞMÜŞ"

Geçtiğimiz haftalarda dizi çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan Ahmet Kural, Çelik ile güneşin ve sıcak havanın tadını çıkarmayı da ihmal etmemişti. Sevgilisi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Cemre düşmüş!" ifadelerini kullanmıştı.