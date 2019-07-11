Ahmet Kural'ın şaşırtan değişimi...

Geçtiğimiz yıl Ailecek Şaşkınız'daki 'Ferhat' karakteri için bir uzman kontrolünde spor yaparak kaslı vücuda sahip olan Ahmet Kural'ın eski halinden eser yok şimdi.

Ahmet Kural, yeni filmi 'Baba Parası'ndaki rolü için bu kez göbek saldı.

Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yöneteceği 'Baba Parası'nda Ahmet Kural başrolü Murat Cemcir ile paylaşacak.



