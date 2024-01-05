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        Haberler Magazin Ahmet Kural, hayranının düğününü bastı - Magazin haberleri

        Ahmet Kural, hayranının düğününü bastı

        Ahmet Kural, Çorum'da bir düğünü basarak sağlık çalışanı çifte sürpriz yaptı. Kural, düğünde şarkı söylerken, davetlilerle bol bol dans etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:12
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        Hayranının düğününü bastı
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        Ahmet Kural, 'Efsane' adlı sinema filminin çekimleri için gittiği Çorum'da bir hayranının İskilip Atatürk Orman Çiftliği’ndeki düğününü basarak sürpriz yaptı.

        Ahmet Kural, sağlık personeli olan 26 yaşındaki Adli Tıp Laborantı Zeynep Bilecen ile aynı yaştaki Acil Tıp Teknikeri Kemal Can Bilecen'in düğününde eline mikrofonu alarak şarkı söyledi. Düğüne katılan davetlilerle bol bol dans da eden Kural, Bilecen çiftine mutluluklar diledi.

        Yapımcısının Aytaç Medya ve Zirve Yapım’ın olduğu, gösterime 2 Şubat'ta girecek olan 'Efsane'nin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir. Filmde Ahmet Kural'a başrollerde Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Serdar Gökhan ve Ayhan Taş eşlik etti.

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        #Ahmet Kural
        #efsane

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