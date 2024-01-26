Ahmet Kural'dan iki şarkı
Ahmet Kural, başrolünde yer aldığı 'Efsane'de; Metin Milli'nin 'Seviyorum İşte Var mı Diyeceğin' ve Modern Folk Üçlüsü'nün 'Leblebi Koydum Tasa' adlı şarkıları seslendirdi
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Oyuncu kadrosunda; Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder'in yer aldığı 'Efsane'filminin fragmanı yayınlandı.
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Senarist ve yönetmenin Selçuk Aydemir olduğu, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıldığı film, gösterime 2 Şubat'ta girecek.
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Ahmet Kural, filmde Metin Milli'nin 'Seviyorum İşte Var mı Diyeceğin' ve Modern Folk Üçlüsü'nün 'Leblebi Koydum Tasa' adlı şarkıları seslendirdi.