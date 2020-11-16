Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin yer aldığı 'İki Gözüm Ahmet' adlı sinema filmi, yaklaşık 17 bin kişiyle pandemi döneminde en iyi ikinci açılışı elde eden yapım oldu. Film, 8 Avrupa ülkesi ve Avustralya'da ise toplam 30 bin izleyiciyle açılmıştı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ahmet Kaya'nın vefatının 20'nci yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Kaya, 16 Kasım 2000'de 'Hoşçakalın Gözüm' adlı albümünün kayıtlarını yaptığı dönemde, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle PèreLachaise Mezarlığı'na defnedilmişti.

Hayatından kesitlerin yer aldığı 'İki Gözüm Ahmet', varislerinin itirazlarına rağmen çekilmiş, yapım şirketi X Yapım'a açılan dava sonucu mahkeme filmin gösterime çıkabileceğine karar vermişti. Gani Rüzgar Şavata, Hüsnü Hakan Gürtop'un yönettiği filmde başrolleri Özgür Tüzer,AleynaSolaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız ve Yelda Reynaud paylaştı.

'İki Gözüm Ahmet', eylül ayında gösterime girdiği 8 Avrupa ülkesi ve Avustralya'da 30. 478 kişiyle açılmıştı.

Geçtiğimiz hafta sonunda Türkiye'de de izleyiciyle buluşan film, pandemi döneminde en iyi açılış yapan ikinci film oldu. 'İki Gözüm Ahmet', hafta sonunda yaklaşık 17 bin kişi tarafından izlendi. Pandemi döneminde en iyi açılışı ise 31.352 kişiyle gösterime 26 Ağustos'ta çıkan 'Tenet' yapmıştı. 'İki Gözüm Ahmet', pandemi döneminde Türk filmleri arasında ise ilk sırada yer aldı.