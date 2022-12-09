Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" sergisine ünlü akını

Ahmet Güneştekin'in sergisine ünlü akını

Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Şener Özmen’in üstlendiği sergide; sanatçının zamansal ve uzamsal karmaşıklığı ifade eden heykelleri, yüzeye hareket yanılsaması verdiği boyutlu eserleri, yorumlayıcı bir strateji olarak mitosları kullandığı tuval işleri ve çoklu hikayelerin dokunsal deneyimlerle anlatılmasını sağladığı kırkyamaları sergileniyor. Sergiyi pek çok ünlü isim de ziyaret etti

Giriş: 09.12.2022 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Ahmet Güneştekin'in
HABERTURK.COM

Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" adlı sergisi, 8 Aralık'ta açıldı. Sergi, 4 Şubat 2023'e kadar ziyaret edilebilecek.

H&uuml;lya Neşe - Muharrem Keskin - Ahmet G&uuml;neştekin - Erkem İmamoğlu - Dursun G&uuml;ndoğdu
Hülya Neşe - Muharrem Keskin - Ahmet Güneştekin - Erkem İmamoğlu - Dursun Gündoğdu

Dursun Gündoğdu'nun kurucusu olduğu ve çağdaş sanat koleksiyonlarının oluşumuna katkı sunan DG Art Project, Piyalepaşa'da açtığı sergiyle kültür ve sanat dünyasında çalışma alanını genişletiyor.

Ahu Orakçıoğlu
Aslı Pehlivanlar ve Bora Pehlivanlar
Ayşe Semiha Baban
Zeynep Alkan, Hamdi Alkan, İlknaz Bektaş
Can Helvacıoğlu, Burcu Şendir
Çiğdem Kurt
Ece Nayman ve Fulya Nayman
Eda Kosif ve Selim Kosif
Emin Hitay
Evin Tümay ve Selçuk Tümay
Fatih Öztürk ve Esra Öztürk
Ahmet Güneştekin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Heves Ekinci
Kardelen Güneştekin
Mehmet Ali Erbil
Meral Kosif ve Hasan Kosif
Murat Cemcir
Murat Kolbaşı
Ömer Abacı ve Aslıhan Abacı
Oznur Yakın ve Burak Yakın
Pınar Gündoğdu ve Dursun Gündoğdu
Selvi Serttaş ve Bülent Serttaş
Şener Özmen
Süleyman, Hasan ve Selim Kosif
Tuğba Develi ve Nuri Develi
Zeynep Sever Demirel

Ahmet Güneştekin'in sergi davetine katılan Murat Cemcir, eserleri yakından inceledi. Muhabirlerle sohbet eden Cemcir, "Aman eserlerin önünü kapatmayayım, haber olmayalım" diyerek espri yaptı. Güneştekin'e övgüler yağdıran Cemcir, "Olağan üstü yetenekli muhteşem bir sanatçı, burada olmaktan keyif alıyorum. İlgilendiğim eserler var" dedi.

Murat Cemcir, ayrıca "Biz de sinema sanatını yapıyoruz. Resimlerimi kelimelerle şakalarla yapıyorum" ifadelerini kullandı. Cemcir, iki farklı dizi projesinin dijital platformlarda gösterileceğini söyledi.

Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda Fatih Altaylı'nın programındaki "Aşık oldum kız nedeniyle İstanbul'a geldim. Kız sonra beni terk etti." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "O işin şakası. Kız arkadaşım burada yaşıyordu, onun yanına geldim ve tiyatroyla tanıştım. Böyle bir hikâyem vardı" dedi.

Murat Cemcir - Ahmet G&uuml;neştekin
Murat Cemcir - Ahmet Güneştekin

2023 için temennilerini dile getiren Murat Cemcir, "Vallahi 2022 geçti ama içimizden böyle tren gibi geçti. Tüm arkadaşlarımızın, dostlarımızın herkesin çok zor geçirdiği bir yıl oldu. 2023'ün çok güzel geçeceğini umut ediyorum. Pandeminin de artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes için iyi bir yıl olur inşallah" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Sergiye katılan Seda Sayan ise, "Hastalıklarla uğraşıyoruz. Annem düştü belinden sakatlandı. Ben de grip oldum, serumlarla ayakta duruyorum" dedi. Sayan ayrıca "Ahmet Güneştekin çok değerli bir sanatçı, ev sahibimiz olur kendisi" ifadesine yer verdi.

Seda Sayan - &Ccedil;ağlar &Ouml;kten
Seda Sayan - Çağlar Ökten

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile kavga ettiği iddialarına ilişkin ise, "Siz bizim evimizin içini nerden biliyorsunuz? Bizim evden kavga sesi çıkmaz ancak müzik sesi duyulur" derken, eşine dönüp "Senin sesin mi çok çıktı?" diyerek espri yaptı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Yedigören'in Alfabesi" 8 Aralık'ta açılıyor
Soluğu yine estetik doktorunda aldı
Soluğu yine estetik doktorunda aldı
Ünlülerin filtre ile imtihanı
Ünlülerin filtre ile imtihanı
Aşıkların Venedik tatili
Aşıkların Venedik tatili

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.