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HaberlerMagazinAhmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" sergisine ünlü akını
Ahmet Güneştekin'in sergisine ünlü akını
Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Şener Özmen’in üstlendiği sergide; sanatçının zamansal ve uzamsal karmaşıklığı ifade eden heykelleri, yüzeye hareket yanılsaması verdiği boyutlu eserleri, yorumlayıcı bir strateji olarak mitosları kullandığı tuval işleri ve çoklu hikayelerin dokunsal deneyimlerle anlatılmasını sağladığı kırkyamaları sergileniyor. Sergiyi pek çok ünlü isim de ziyaret etti
Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" adlı sergisi, 8 Aralık'ta açıldı. Sergi, 4 Şubat 2023'e kadar ziyaret edilebilecek.
Dursun Gündoğdu'nun kurucusu olduğu ve çağdaş sanat koleksiyonlarının oluşumuna katkı sunan DG Art Project, Piyalepaşa'da açtığı sergiyle kültür ve sanat dünyasında çalışma alanını genişletiyor.
Ahmet Güneştekin'in sergi davetine katılan Murat Cemcir, eserleri yakından inceledi. Muhabirlerle sohbet eden Cemcir, "Aman eserlerin önünü kapatmayayım, haber olmayalım" diyerek espri yaptı. Güneştekin'e övgüler yağdıran Cemcir, "Olağan üstü yetenekli muhteşem bir sanatçı, burada olmaktan keyif alıyorum. İlgilendiğim eserler var" dedi.
Murat Cemcir, ayrıca "Biz de sinema sanatını yapıyoruz. Resimlerimi kelimelerle şakalarla yapıyorum" ifadelerini kullandı. Cemcir, iki farklı dizi projesinin dijital platformlarda gösterileceğini söyledi.
Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda Fatih Altaylı'nın programındaki "Aşık oldum kız nedeniyle İstanbul'a geldim. Kız sonra beni terk etti." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "O işin şakası. Kız arkadaşım burada yaşıyordu, onun yanına geldim ve tiyatroyla tanıştım. Böyle bir hikâyem vardı" dedi.
2023 için temennilerini dile getiren Murat Cemcir, "Vallahi 2022 geçti ama içimizden böyle tren gibi geçti. Tüm arkadaşlarımızın, dostlarımızın herkesin çok zor geçirdiği bir yıl oldu. 2023'ün çok güzel geçeceğini umut ediyorum. Pandeminin de artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes için iyi bir yıl olur inşallah" şeklinde sözlerini sürdürdü.
Sergiye katılan Seda Sayan ise, "Hastalıklarla uğraşıyoruz. Annem düştü belinden sakatlandı. Ben de grip oldum, serumlarla ayakta duruyorum" dedi. Sayan ayrıca "Ahmet Güneştekin çok değerli bir sanatçı, ev sahibimiz olur kendisi" ifadesine yer verdi.
Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile kavga ettiği iddialarına ilişkin ise, "Siz bizim evimizin içini nerden biliyorsunuz? Bizim evden kavga sesi çıkmaz ancak müzik sesi duyulur" derken, eşine dönüp "Senin sesin mi çok çıktı?" diyerek espri yaptı.
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Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" sergisine ünlü akını/ahmet-gunestekin-in-yedigoren-in-alfabesi-sergisine-unlu-akini-3545957-magazin
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