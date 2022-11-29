Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" adlı sergisi 8 Aralık'ta açılacak

Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" adlı sergisi, 8 Aralık 2022 ila 4 Şubat 2023 arasında DG Art Project tarafından sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Şener Özmen’in üstlendiği sergide; sanatçının zamansal ve uzamsal karmaşıklığı ifade eden heykelleri, yüzeye hareket yanılsaması verdiği boyutlu eserleri, yorumlayıcı bir strateji olarak mitosları kullandığı tuval işleri ve çoklu hikayelerin dokunsal deneyimlerle anlatılmasını sağladığı kırkyamaları sergileniyor

Giriş: 29.11.2022 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" adlı sergisi, 8 Aralık 2022 ila 4 Şubat 2023 arasında DG Art Project tarafından açılıyor. Dursun Gündoğdu'nun kurucusu olduğu ve çağdaş sanat koleksiyonlarının oluşumuna katkı sunan DG Art Project, Piyalepaşa'da açacağı galeriyle kültür ve sanat dünyasında çalışma alanını genişletiyor.

  • Galeri Güneştekin Vakfı’nın işbirliğiyle gerçekleştireceği açılış sergisinde sanatçının mitoloji anlayışını gösteren farklı disiplinlerden çalışmalarını bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Şener Özmen'in üstlendiği sergide; sanatçının zamansal ve uzamsal karmaşıklığı ifade eden heykelleri, yüzeye hareket yanılsaması verdiği boyutlu eserleri, yorumlayıcı bir strateji olarak mitosları kullandığı tuval işleri ve çoklu hikayelerin dokunsal deneyimlerle anlatılmasını sağladığı kırkyamaları sergileniyor.

  • "Yedigören'in Alfabesi"nde sergilenen eserler, sanatçının mitoloji anlayışını sofistike, kapsamlı ve zorlayıcı çeşitlilikte detaylandırdığı sembolizmle doludur. Ahmet Güneştekin sembolleri düşünüşünün yapısal ilkesi olan mitolojiyle yorumlamakla kalmaz, onları dönüştürerek yenilerini de yaratır. Sembollerin bu göçü ve dönüşümü örüntülerinde, dili imgeleme dahil ettiği ve sarmal yapıları mitolojik imgelerle birleştirdiği eserlerinde ortaya çıkar. Mitosları karmaşık anlamları çözmek ve inşa etmek için bir üst dil, görme şekli olarak kullanır.

  • Ahmet Güneştekin'in ışığa, zamana ve yıldızların uzayına olan tutkusu metal formlarla çalıştığı heykellerinde oldukça belirgindir. Göksel fenomenlere zamansal alanı dahil ederek kurguladığı işlerinde kozmosun doğal formlarının ve güçlerinin işlerini şekillendirmesine izin verir. Neredeyse tüm uygulamalarına ışığı dahil eder, ışığın temel davranışının yanı sıra göksel ışıktan yararlanır. Sanatçının birbirinden farklı konfigürasyonlardan oluşturduğu geometrik heykelleri daha derin etkileşime izin verirken mitosların yaşanan anla bağlantı kurmayı hâlâ sürdürebildiğini gösterir.

  • Sanatçı; mitlerin yersizliği, taşınabilirliği ve esnekliği sayesinde geçmişi ve şimdiyi yeniden biçimlendirir. Anlatı geçmişten türetilmiştir ancak kolayca başka bir dile çevrilebilir. Bu durum izleyiciyi de yorumlamaya, anlam oluşturmaya davet ederken, bu tür bilinçli olarak hissedilen yönlendirme, salt mitosun etkisi değildir, sanatçının yorumlamasındaki başkalıktır. Güneştekin; mitlerin zaman, mekân ve kültürleri aşan özelliklerine yoğunlaşarak çoğu zaman bilinçaltına çekilmiş anlamları yeniden keşfetmeye veya hatırlatmaya yönelir. Onun için düşünceleri harekete geçiren bazen bireysel ama çoğu zaman kolektif hafızadır. Bu nedenle sanatçının yapıtları insan ve kolektif hafıza arasında dolayımlanır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.