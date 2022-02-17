Ahmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

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Bir dönem Fazilet Partisinde Rize İl Başkanlığı yapan Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan'ın babası, eski Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Erdoğan Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ankara Hacı Bayram Camii'nde kılınan öğle namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve siyasiler katıldı.

Ahmet Erdoğan yarın Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKAIN ERDOĞAN: ŞAHADETİMİZİ İFADE ETTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazede yaptığı konuşmada, "Bizler de Müslümanlar olarak bu noktadaki şahadetimizi ifade ettik. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, cennetinde hepimizi buluştursun. Mülk suresindeki ayette bulan kardeşimizdi, hayatını bu şekilde geçirme gayreti içinde oldu, evlatlarını bu istikamette yetiştirdi. Rabbim ebedi alemde de bizleri kendisiyle buluştursun. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz çok çok önemli. Mümin olduğumuzun idrakiyle bu hayatı bu dünyada yaşamayı, ebedi aleme de ulus etmeyi nasip etsin. Ahmet Erdoğan kardeşim, yolun açık olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.