Ahmet Davutoğlu: Sizin çölünüze razı olanlar sizin olsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Siz, ilkesizlik ve korku imparatorluğu ile siyasi iklimi çölleştirebilirsiniz. Biz bu çöllere dahi muhabbet ve değer tohumları ekmeye devam edeceğiz. Sizin çölünüze razı olanlar sizin olsun; çöle bıkmadan, usanmadan ahlak tohumları ekenler bize kalsın" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, AK Parti'nin hafta sonu yapılan kongresini hatırlatarak, isim vermeden Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye katılmasını değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Davutoğlu, "Onlar bu kongre ile 'Bize siyasi ahlak ilkelerinden bahsetmeyin, elimizdeki güç ile herkesi kendimize benzetiriz. Bize katılanları da ilkesizliğe mahkum ederiz' mesajı gönderdi. Bu mesaja da cevabımız net ve açıktır; biz asla size benzemeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun kendimiz olarak kalacak, kendi inandığımız değerleri yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Siz, ilkesizlik ve korku imparatorluğu ile siyasi iklimi çölleştirebilirsiniz. Biz bu çöllere dahi muhabbet ve değer tohumları ekmeye devam edeceğiz. Sizin çölünüze razı olanlar sizin olsun; çöle bıkmadan, usanmadan ahlak tohumları ekenler bize kalsın. Nihayet bana bu kongrede şahsi bir mesajın da iletilmekte olduğunun farkındayım. Siz sembolik bir adımla Şehir Üniversitesi'nin onurlu mirasını da yıpratmak üzere bir hamle yaptınız. Bu yolla, 'Biz en iddialı karşıtlarımızı bile hizaya sokar, iddialarını unutturur ve kendimize hizmetkar ederiz' mesajıyla beni yıldıracağınızı sanıyorsunuz. Ben sizi tanıyorum; ama siz beni tanımamışsınız. Niyetinizi biliyorum ve bu mesaja cevabım da açıktır; yılmadım, yılmıyorum, yılmayacağım" diye konuştu.

BABACAN: BASKICI ANLAYIŞ GERİ GELDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 28 Şubat'ın, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olduğunu ve unutmadıklarını söyledi. Babacan, "O günlerde yaşananlar daha dün gibi gözümüzün önünde. Biz o günleri unutmadık, unutmayacağız. Gücünü tankların paletinden alan vesayet odaklarını unutmadık. Milleti küçümseyerek milli iradeyi yok sayanları unutmadık. Sadece ve sadece dini inancının gereği olduğu için başını örtenlere yapılan muameleyi unutmadık. Kadınlara uygulanan ayrımcılığı, zorbalığı unutmadık. '28 Şubat bin yıl sürecek' diyerek üste çıkıp, alttakini ezmek isteyen darbeci zihniyeti unutmadık. Ancak her türlü tehdit ve baskıya karşı dimdik ayakta duran, gerçekten zor bir mücadele veren Necmettin Erbakan hocamızı da unutmadık. O günkü sözlerinden şu alıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum; 'O devir kapanmıştır artık, anarşik olayları bahane ederek benim istediğim gibi düşüneceksin oyunu sökmeyecektir. Bunu mutlaka sağlayacağız. Bu memlekette, ben böyle düşünüyorum hakkı olacaktır. Bütün batı memleketlerindeki fikir hürriyeti kadar hürriyet, Türkiye'de olacaktır.' Yıllar önce böyle söylemiş. Ne acı ki o gün söyledikleri, bugün içinde bulunduğumuz şartlarda da geçerli. İktidarı eleştirenin vay haline, fikir beyan ettiği için iş dünyasına yargı sopasını göstermiyorlar mı? Demokrasi, hukuk, insan hakları ayaklar altında değil mi? Farklı düşündükleri için gazeteciler, sanatçılar, iş insanları tutuklanmıyor mu? Aradan yıllar geçti yönetenler değişti; ancak baskıcı anlayış geri geldi" dedi.

ARIKAN: 28 ŞUBAT DARBESİ İLE ÜLKENİN GELECEĞİ ÇALINMIŞTIR Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Cumhuriyet tarihinin, biraz da darbeler tarihi olduğunu belirterek, "60 ihtilali, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat post modern darbesi ve nihayet 15 Temmuz hain kalkışması; demokratik hayatımız neredeyse 10 yılda bir darbelerle kesintiye uğratılmıştır. Tüm bu darbelerin içinde en sinsi ve en kirli olanlarından birisi 28 Şubat darbesidir. Çünkü 28 Şubat darbesi ile sadece demokrasi değil bu milletin, bu ülkenin geleceği çalınmıştır" ifadelerini kullandı. Arıkan, Türkiye'nin yeni bir anlayış ile hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Siyaset dilinde çatışma ve gerilim değil, sağduyu ve diyalog esas alınmalıdır. İç politikada öfke ile değil, merhamet ve adaletle hareket edilmelidir. İsraf ve yolsuzluk mutlaka önlenmelidir. Beytülmale sahip çıkılmalı, fakir fukaranın, hakkı korunmalıdır. Şeffaf, şaibesiz, dürüst bir yönetim anlayışı ortaya konulmalıdır. Ekonomide milli, güçlü, süratli ve yaygın kalkınma için seferberlik başlatılmalıdır. Tüketen değil, üreten ekonomi için gerekli altyapı ve yatırımlara öncelik verilmelidir. İktidar, bizim bütün bu çağrılarımıza rağmen tam tersine işler yapıyor. 'Seçtiremediğim belediye başkanını ya transfer ederim ya da kayyım atarım. Benden olmayan vekillere ya itibar suikastı yaparım ya da transfer ederim. Benim gibi düşünmeyenleri ya içeri atarım ya da sustururum.' Bu yüzden Türkiye siyaseti, zehirli bir atmosfere hapsolmuş vaziyette. Bir konuda Sayın Cumhurbaşkanını tebrik etmek istiyorum. Kendisi hafta sonu çok isabetli bir tanımla, 'Toksik demokrasi' ifadesini kullandı. Bugün Türkiye'de toksik bir demokrasi var. Her muhalif sesin susturulduğu, yargının siyasi infazlara alet edildiği, her güne yeni bir kayyımla başlandığı, siyasi parti genel başkanlarının içeri atıldığı bir demokrasi, elbette toksik demokrasidir" diye konuştu.