Ahmet Davutoğlu Konya'da katıldığı bir iftar programında yeni bir parti sinyalini verdi. Davutoğlu yaptığı konuşmada, 'Bir davranış ve duruş ortaya koymadıkça, sadece özgürlükleri değil temel değerlerimizi de yitiririz" dedi.

"GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İÇİN"

Davutoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Takiyyenin yerini aldığı yeni bir şeffaflığa ihtiyacımız var. Bizler yeni bir hal ile hallendikçe biliniz ki karşı karşıya kaldığımız problemleri birer birer çözecek güce kavuşuruz. Ama bir davranış ve duruş olarak ortaya koymadıkça sadece kazanılmış olan özgürlükleri değil temel değerlerimizi de yitiririz. Bize çok büyük fedakârlıklarla emanet eden birikimi gelecek nesillere aktarmak için hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hallenmeye davet ediyorum. Özetle ya yeni bir hâl, ya izmihlal