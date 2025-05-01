Ahmet Büyükcansız’a o gece ne oldu?
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Ahmet Büyükkansız'ın şüpheli ölümü konuşuldu. Stüdyoya gelen Ahmet Büyükkansız'ın eşi Cansu Hanım ve annesi Şükriye Hanım, Ahmet'in katilinin bulunmasını istiyor
Didem Arslan Yılmaz, o güne dair çok önemli bir videoyu yayınladı. Görüntülerde Ahmet ve güreşçi kuzeni Mustafa’nın alkollü şekilde dans ettiği, zaman zaman aralarında gerginlik yaşandığı görülüyor. Görüntünün bir yerinde Mustafa, Ahmet’i eliyle itiyor; bir başka anındaysa Ahmet, karısı Cansu’yu Mustafa’dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ayrıca Mustafa ve Ahmet arasında bir para meselesi konuşuluyor.
Bu görüntülerin ardından Didem Arslan Yılmaz şu soruyu sordu: “Ahmet, kıskançlık krizi kurbanı mı? Yoksa bir alacak-verecek meselesi yüzünden mi hayatını kaybetti?”
Bu sorular şu an merak konusu. Didem Arslan Yılmaz, Mustafa Seçim ve eşi Cansu’ya seslenerek konuşmaları gerektiğini söyledi.
Ahmet Büyükkansız o balkondan atıldı mı, yoksa kendisi mi düştü?