Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ahmet Büyükcansız’a o gece ne oldu? | Son dakika haberleri

        Ahmet Büyükcansız’a o gece ne oldu?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Ahmet Büyükkansız'ın şüpheli ölümü konuşuldu. Stüdyoya gelen Ahmet Büyükkansız'ın eşi Cansu Hanım ve annesi Şükriye Hanım, Ahmet'in katilinin bulunmasını istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 20:28 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Büyükcansız'a o gece ne oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Didem Arslan Yılmaz, o güne dair çok önemli bir videoyu yayınladı. Görüntülerde Ahmet ve güreşçi kuzeni Mustafa’nın alkollü şekilde dans ettiği, zaman zaman aralarında gerginlik yaşandığı görülüyor. Görüntünün bir yerinde Mustafa, Ahmet’i eliyle itiyor; bir başka anındaysa Ahmet, karısı Cansu’yu Mustafa’dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ayrıca Mustafa ve Ahmet arasında bir para meselesi konuşuluyor.

        Bu görüntülerin ardından Didem Arslan Yılmaz şu soruyu sordu: “Ahmet, kıskançlık krizi kurbanı mı? Yoksa bir alacak-verecek meselesi yüzünden mi hayatını kaybetti?”

        REKLAM

        Bu sorular şu an merak konusu. Didem Arslan Yılmaz, Mustafa Seçim ve eşi Cansu’ya seslenerek konuşmaları gerektiğini söyledi.

        Ahmet Büyükkansız o balkondan atıldı mı, yoksa kendisi mi düştü?

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        ABD basını: Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        ABD basını: Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Habertürk Anasayfa