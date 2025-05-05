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        Haberler Gündem Güncel Ahmet Büyükcansız cinayetinde tanıklar konuşmaya başladı! | Son dakika haberleri

        Ahmet Büyükcansız cinayetinde tanıklar konuşmaya başladı!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, Ahmet Büyükcansız cinayeti konuşulmaya devam ediyor. Ahmet Büyükcansız'ın eşi ve annesi yine stüdyodaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 23:08 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:08
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        Ahmet Büyükcansız cinayetinde tanıklar konuşmaya başladı!
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        Bugünkü yayına, o gece düzenlenen eğlencenin gerçekleştiği evin sahibi Mehmet katıldı. Mehmet, güreşçi kuzeni Mustafa Seçim’in kavgacı biri olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından gözler bir kez daha Mustafa Seçim’in üzerine yoğunlaştı

        AHMET BÜYÜKCANSIZ’I ÖLDÜREN KİŞİ MUSTAFA SEÇİM Mİ?

        Mehmet'in ardından, isminin verilmesini istemeyen bir tanık konuştu. Bu tanık ise Mehmet'in söylediklerinin tam aksini iddia etti. Ayrıca, Cansu’nun yalan söylediğini ve stüdyoda yanlış beyanlar verdiğini öne sürdü.

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