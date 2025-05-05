Ahmet Büyükcansız cinayetinde tanıklar konuşmaya başladı!

Bugünkü yayına, o gece düzenlenen eğlencenin gerçekleştiği evin sahibi Mehmet katıldı. Mehmet, güreşçi kuzeni Mustafa Seçim’in kavgacı biri olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından gözler bir kez daha Mustafa Seçim’in üzerine yoğunlaştı

AHMET BÜYÜKCANSIZ’I ÖLDÜREN KİŞİ MUSTAFA SEÇİM Mİ?

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Mehmet'in ardından, isminin verilmesini istemeyen bir tanık konuştu. Bu tanık ise Mehmet'in söylediklerinin tam aksini iddia etti. Ayrıca, Cansu’nun yalan söylediğini ve stüdyoda yanlış beyanlar verdiğini öne sürdü.