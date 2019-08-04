Galatasaray'ın Falcao transferi için Fransa'da görüşmelerde bulunan menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye döndü. TRT Spor'a kısa bir açıklama yapan Bulut, detay vermekten çekinirken, "3-5 güne belli olur inşallah" dedi. Ahmet Bulut'un açıklaması şöyle:

"Şu anda konuşmam doğru değil. Aynı durum devam ediyor. Falcao mukavelesi devam eden bir oyuncu. Transfer için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olur inşallah. Beni zor duruma sokmayın."