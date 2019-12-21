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Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde açılan TS Club Mağazası'nı ziyaret eden Ağaoğlu, bu konuda şunları söyledi:
"Konuyu Tahkim Kuruluna taşıyan tek kulüp Trabzonspordu. Kesinlikle ve kesinlikle adil olmayan, hukuka uygun olmayan bir karardı. Yanlıştan dönüldü, iyi oldu. Bu kadar toplumu ve futbol kamuoyunu germeye gerek var mıydı, o tartışılır. Bu konuyla ilgili oldukça fazla spekülasyonlar vardı. Bunun takipçisi olacağımızı, böyle bir şeyi asla ve asla kabul etmeyeceğimizi belirttik. Bu sadece Trabzonspor açısından değil, Türk futbol ekonomisi açısından son derece yanlış bir karardı. Bu karardan dönülmesi hepimizi mutlu etti" dedi.
"SOSA VE NOVAK İLE ANLAŞTIK"
Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarının transfer ile ilgili sorularını da yanıtlarken; sözleşmelerini uzatma konusunda futbolcuları Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaştıklarını söyledi.
Ağaoğlu, "Kulübün bütçesi ve imkanları ölçüsünde, karşılıklı olarak rakamlarda bir noktaya gelmiş durumdayız. Ancak menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Malum özellikle geçmiş dönemlerde menajerler konusunda Trabzonspor büyük sıkıntılar yaşadı. Bizim transfer politikamız belli. Menajerlerle olan ilişkilerimiz noktasında da yapacağımız harcama belli. Oyuncularla hallettik, menajerlerle halledebilirsek iki oyuncunun da sözleşmesi uzayacak" şeklinde konuştu.
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