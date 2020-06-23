Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futboldan çok sonrasındaki olaylarla gündeme gelen Alanyaspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aspor'a konuşan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"BUNU TAHMİN ETMEDİM"
"Gerginlik beklentim vardı ama bu düzeyde bir sıkıntı yaşanacağını hiç tahmin etmiyordum. Nedenini de anlayamadım. Demek ki bazı şeyler onlarda birikmiş birikmiş, patlama noktası da bizimle olan maça denk gelmiş. Bize 'Yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız' gibi ifadeler kullandılar.
"KIVILCIMIN PATLAMA NOKTASI..."
2 dakika daha sıkıntı yaşanmasa biz stadı terk edecektik ama tam o arada bir beyefendi arkadan kopup geldi ve parmağını sallayarak bilmemne oğlu bilmemneler demeye başladı. Kıvılcımın patlama noktası da o oldu.
"MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, AŞIRI DERECEDE SAYGI DUYDUĞUM BİR İNSAN"
Alanya başkanı, elinde telefonla 'Abime küfrediyorsun' diyerek gelmeye başladı. Telefonda da 'Abim Protokol 2' yazıyor. Telefonu da suratıma doğru tutuyor, herhalde ağzımdan çıkmasını beklediği şeyler vardı. Mevlüt Çavuşoğlu aşırı derece saygı duyduğum bir insan.
"NİYETİM OLSA VURURUM"
Vurmaya kalktı diyor ama vurmaya kalksam, 20 santimlik mesafede. 62-63 yaşındayız ama gücümüz kuvvetimiz yerinde, o kadar sıkıntılı insan değiliz. Vurmaya kalksam vururum. Açık net söyleyeyim. Niyetim olsa vururum. Sakınmam.
"ALKOL TESTİM 0.00 ÇIKTI"
Ahmet Ağaoğlu alkollüydü demeleri üzerine uçağı durdurduk. Polisi çağırdım. Polis durup dururken alkol testi yapılmayacağını söyledi. 0.00 çıktı. Sadece soğuk suyla yüzümü yıkadım.
"ÖZÜR DİLERİM"
Şartlar ne olursa olsun, bizim orada sükünetimizi muhafaza etmemiz gerekirdi. Hakaret üstüne hakaret, provokasyon üstüne provokasyon. Ben kendi adıma camiamdan, Trabzonspor taraftarlarından, hem de ülkemiz insanlarından özür diliyorum. Hoş değildi bu.
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