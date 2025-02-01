Ahmed Şara Suudi Arabistan'a gidiyor

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretinde Suudi Arabistan'a gidecek. Ziyaretin 2 Şubat günü (Yarın) gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz ay verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Suriye'de önemli rol oynayabileceğine dikkati çeken Şara, Suriye'nin bütün komşuları için büyük yatırım fırsatları sunduğunu ifade etti.

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Suudi Arabistan'a yapacağı seyahatte iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi ve geliştirilmesi için görüşmeler yürütmesi beklenen Şara, daha önce Suudi Arabistan heyetleriyle Şam'da da görüşmeler gerçekleştirmişti.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir