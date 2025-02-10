Ahmed Şara Kahire'deki zirveye katılacak

Mısır’daki diplomatik kaynakların Habertürk’e verdiği bilgilere göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şaara, Mısır’ın çağrısıyla Kahire’de düzenlenecek olan Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’ne katılacak. Suriye’nin uzun yıllar süren diplomatik izolasyonunun ardından El Şaara’nın bu zirveye katılımı, ülkenin bölgesel siyasetteki konumunu yeniden şekillendirecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada 27 Şubat 2025 tarihinde Kahire’de düzenlenecek zirvenin ana gündeminin Filistin meselesi, Gazze’deki gelişmeler ve İsrail ile ABD’nin Filistinlileri zorla göç ettirme planlarına karşı alınacak ortak Arap tutumu olacağını duyurdu.

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Diplomatik kaynaklara göre, Ahmed El Şaara’nın zirveye katılacağı yönündeki sinyaller Kahire’ye ulaştığında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Şaara arasında bir görüşme düzenlenmesi için hazırlıklar başlatıldı.

Suriye İçin Kritik Dönemeç: Arap dünyasında yeniden kabul edilme ve Gazze konusunda tavır belirleme

Şaara’nın bu toplantıya katılımı, Suriye’nin diplomatik izolasyonunun sona ermesi açısından tarihi bir adım olarak görülüyor. Aynı zamanda, ülkenin Filistin ve Gazze konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği, Arap dünyası ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerinin karşısında bir sınav niteliği taşıyor.

Mısır’ın özellikle Suriye’nin bölgesel politikaları konusunda taşıdığı güvenlik kaygıları nedeniyle, zirve öncesinde bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdiği bildirildi. Daha önce, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdel Ati, Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şibani ile Ankara’da gizli bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeye Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılmış ve Suriye’nin Mısır’a yönelik herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmaması gerektiği vurgulanmıştı.

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Mısır’ın temel endişeleri arasında, Suriyeli silahlı gruplara katılan Mısır kökenli savaşçılar ve bu grupların Mısır’ın güvenliğini tehdit edebilecek şekilde örgütlenmesi bulunuyor. Özellikle, Suriye’de kurulmaya çalışılan yeni askeri yapılar içinde Mısırlı isimlerin yer alması ve Mısır muhalefetinden bazı kişilerin Suriye’de faaliyet göstermesi Kahire yönetimi tarafından yakından takip ediliyor.

Mısır ve Suriye arasında yeni dönem: Şaara’ya Resmi tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Sisi, Şaara’nın devlet başkanı olmasının ardından kendisine resmi bir tebrik mesajı gönderdi ve şu ifadeleri kullandı: “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin geçiş sürecinde devlet başkanı olarak göreve başlayan Sayın Ahmed El Şaara’yı tebrik ediyorum. Suriye halkının beklentilerini karşılamak ve ülkenin kalkınmasını sağlamak adına başarılar diliyorum.” Bu mesaj, Mısır’ın Suriye yönetimiyle olan ilişkilerini yeniden şekillendirmek istediğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Sonuç: Suriye Arap Dünyasında nerede duracak? Ahmed El Şaara’nın Kahire’deki Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’ne katılması, Suriye’nin Arap dünyasındaki siyasi pozisyonunu yeniden inşa etmesi açısından büyük önem taşıyor. Ancak asıl kritik nokta, Suriye’nin Filistin meselesinde nasıl bir tutum sergileyeceği olacak. İsrail ve ABD’nin Gazze’deki Filistinlileri zorla göç ettirme planlarına karşı, Şam yönetimi Arap ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin ortak çizgisine ne kadar uyum sağlayacak? Bu zirve, Suriye’nin ilk kez diplomatik bir platformda gerçek bir sınav vereceği ve uluslararası alanda nasıl bir pozisyon alacağını netleştireceği bir an olarak değerlendiriliyor.