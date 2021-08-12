Ahmed Musa, Karagümrük'te başarılı olmak istediğini söyledi. Karagümrük'e transferinden duyduğu memnuniyeti anlatan Nijeryalı oyuncu, "Benim için burada bir aile ortamı var. Hocam, kulüp çalışanları, başkan ve oyuncu arkadaşlarım harikalar. Bu takımda olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.
Fatih Karagümrük'te başarılı olmayı çok arzu ettiğini belirten Musa, "Başkan Süleyman Hurma buraya geldiğimde kulübün son yıllardaki başarılarını anlattı. Ben de bu takımın başarılarına katkıda bulunmak istiyorum. Bu kulübü daha yukarılara çıkarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kırmızı-siyahlı ekibin taraftarlarına seslenen Ahmed Musa, şunları kaydetti:
"Karagümrük taraftarlarını memnun etmek için elimden geleni yapacağım. Bir antrenmanımıza taraftarlarımız geldi ve bana tezahürat yaptılar. Kendimi çok mutlu hissettim. Ben de onları mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim."
Diğer Türk kulüplerinden önceki yıllarda teklif alıp almadığı sorusunu cevaplayan 28 yaşındaki oyuncu, "Şu anda Karagümrük'ün oyuncusuyum. Bu saatten sonra diğer kulüplerle ilgili konuşmanın gereği olduğunu düşünmüyorum. Anı yaşıyorum, geçmişin çok önemi yok." ifadelerini kullandı.
2018 DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kanatlarda ve forvet bölgesinde oynayabilen Ahmed Musa, futbola ülkesinin Kano Pillars takımında başladı. Avrupa'ya adımını 2010'da Hollanda ekibi VVV-Venlo ile atan 28 yaşındaki oyuncu, 2012 yılında transfer olduğu Rus ekibi CSKA Moskova'da adını duyurunca, 4 yıl sonra Premier Lig takımı Leicester City'ye 18 milyon avro bedelle transfer oldu.
İngiltere'de işler istediği gibi gitmeyen Ahmed Musa, 2018 yılında sezonu kiralık olarak CSKA Moskova'da geçirdikten sonra Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden El-Nasr'a transfer oldu. Arabistan ekibinde 2 sezon geçiren Musa, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra geçen sezonun ikinci yarısında futbola başladığı Kano Pillars'a döndü. Musa, burada 7 maça çıkarken, gol atamadı.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkati çeken Ahmed Musa, milli formayla toplamda 87 maça çıkarken 15 kez ağları sarstı.
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