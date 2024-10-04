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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ahlatcı Çorum FK - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Ahlatcı Çorum FK - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Ahlatcı Çorum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:02 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:02
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        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 berabere kaldı.

        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Tayfun Dingil, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo, Boudjemaa (Dk.89 Avounou), Burak Süleyman (Dk. 81 Suat Kaya), Eren Karadağ (Dk. 68 Atakan Akkaynak), Verheydt (Dk. 68 Kasongo)

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Caner Cavlun (Dk. 80 Yusuf Can Esendemir), Hasan Hatipoğlu, Alim Öztürk, Silva (Dk. 45+6 Berkan Mahmut Keskin), Guima (Dk. 90 +2 Alperen Selvi), Liço, Burak Çoban (Dk. 90+2 Niemann), Eysseric (Dk. 80 Mert Çölgeçen), Aleksic, Thuram

        Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Süleyman, Dk. 82 Atakan Akkaynak ( Ahlatcı Çorum FK), Dk. 52 Furkan Köse, Dk. 52 Alim Öztürk, Dk. 58 Guima, Dk. 90+9 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)

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