Site kapıcısı tutuklandı! İğrenç olay!

Bursa'da, pazartesi günü Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi´nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Aydın Haydar (56), kapıcılık yaptığı sitenin havuzuna giren 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz etti.

DHA'da yer alan habere göre çocukların durumu anlatması üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek, Aydın Haydar´dan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Aydın Haydar, gözaltına alındı. Kız çocukları, pedagog eşliğinde verdikleri ifadede, Haydar´ın kendilerine dokunduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Haydar, adliyeye sevk edildi. Haydar, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kimseyi taciz etmedim, iftira. Hayatım boyunca yapmadım" dedi.

Haydar, çıkarıldığı mahkemece `çocuğa karşı cinsel taciz´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.